महिला टीचर ने स्कूल में पहनी क्लब पैंट, वीडियो वायरल हुआ तो लोग बोले- इसमें क्या दिक्कत है?

डेनिस नाम की एक टीचर ने हाल ही में TikTok पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह स्कूल में क्लब पैंट पहने नजर आईं. वीडियो पोस्ट होते ही कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई.

क्लब पैंट अक्सर क्लब या पार्टी वियर के तौर पर पहनी जाती है (Photo:X/@akafaceUS)
कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर स्कूल तक, हर जगह ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी माना जाता है. खासकर स्कूलों में, जहां बच्चों के लिए तो यूनिफॉर्म तय होती ही है, वहीं टीचर्स से भी उम्मीद की जाती है कि उनका पहनावा सादगी और शालीनता भरा हो, लेकिन हाल ही में एक मामला ऐसा सामने आया, जिसने इस परंपरा पर बहस छेड़ दी.

टीचर का वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, डेनिस नाम की एक स्कूल टीचर ने अपना एक वीडियो TikTok पर पोस्ट किया. वीडियो में वह स्कूल में क्लब पैंट पहनकर नजर आ रही थीं. उनका यह पहनावा देखकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है, वहीं कई लोगों ने इसे 'अनुचित' बताते हुए टीचर की आलोचना कर दी.

क्लब पैंट क्या होती है?

अब बात करते हैं उस 'क्लब पैंट' की, जिसने पूरा बवाल खड़ा कर दिया. दरअसल, क्लब पैंट ऐसी टाइट फिटिंग वाली बॉटम होती है, जो अक्सर क्लब या पार्टी वियर के तौर पर पहनी जाती है. यह फॉर्मल या प्रोफेशनल माहौल के लिए नहीं मानी जाती. इसी वजह से जब डेनिस इसे स्कूल में पहनकर आईं, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया गया.

देखें वायरल वीडियो

लोगों की राय दो हिस्सों में बंटी 

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुटों में बंट गए. एक वर्ग का कहना था कि कपड़े किसी की योग्यता या शिक्षण शैली को नहीं दिखाते, इसलिए किसी को उनके ड्रेस पर जज नहीं करना चाहिए. वहीं दूसरे वर्ग का कहना था कि स्कूल एक अनुशासित माहौल है, जहां बच्चों के सामने एक मिसाल पेश करनी होती है और वहां ऐसे कपड़े पहनना उचित नहीं है. वहीं किसी का कहना था कि आखिर ऐसी ड्रेस  से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है.

डेनिस ने क्या कहा?

विवाद बढ़ने के बाद डेनिस ने खुद सफाई दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को आहत करने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि यह उनकी सहज पसंद थी. उनका मकसद बस अपने दिन की झलक साझा करना था. उन्होंने यह भी कहा कि कपड़े किसी को अच्छे और बुरे टीचर नहीं बनाते.हालांकि, विवाद थमा नहीं. कुछ ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों को अनावश्यक रूप से बड़ा बना दिया जाता है, जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन से नियमों को और सख्त करने की मांग की.
 

