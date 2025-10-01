scorecardresearch
 

ऑर्डर डिलीवरी छोड़ गरबा डांस में जुटे Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto एजेंट्स, वीडियो वायरल

Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto के डिलीवरी एजेंट्स ने एक साथ गरबा डांस किया. उनका यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक वायरल वीडियो में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो डिलीवरी एजेंट नवरात्रि के दौरान एक साथ गरबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@vks_lohat)
नवरात्रि 2025 का उत्सव पूरे भारत में जोरों पर है, शहर और कस्बे रंगों, संगीत और भक्ति से जगमगा रहे हैं. गरबा नाइट्स इस त्योहार का मुख्य आकर्षण केंद्र है. गरबा में एक साथ हजारों लोग सामुदायिक मैदानों और सांस्कृतिक जगहों पर इकट्ठा होकर डांडिया खेलते हैं और नवरात्रि मनाते हैं. नवरात्री के बीच गरबा के कई रील्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अभी हाल ही एक रील काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक साथ स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो डिलीवरी एजेंट नवरात्रि में गरबा करते नजर आ रहे हैं. 

डिलीवरी एजेंटों की रील वायरल
इंस्टाग्राम पर @vks_lohat अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है-  "गरबा पगलू". वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साथ Swiggy, Zomato, Blinkit and Zepto डिलीवरी काफी खुश नजर आ रहे हैं. इन सब एजेंट ने गरबा के दौरान अपने-अपने कंपनी की ड्रेस भी पहन रखी है. इसके साथ ही पारंपरिक गरबा ट्रैक की धुनों पर पूरी तरह से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़
इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. काफी लोग समान रूप से एजेंट की तारीफ कर रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा, "यह अब तक का सबसे अच्छा नवरात्रि वीडियो है, ये लोग वाकई कमाल के हैं." एक अन्य ने लिखा, "डिलीवरी एजेंटों को भी त्योहार का आनंद लेना चाहिए और यह देखना बहुत खूबसूरत है." i_am_tapase नाम के यूजर ने लिखा- चार भाई चारों तबाही. _siddharth_sn09 नाम के यूजर ने लिखा- भाई मेरा ऑर्डर.

---- समाप्त ----
__tusharpawar__नाम के यूजर ने लिखा- भाई मेरा डिलीवरी किडर बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूं . whoisnam.__ नाम के यूजर ने लिखा- बीसीए, बीएससी, इंजी, एमबीए. og__premyaaa___0601 नाम के यूजर ने लिखा- एक फ्रेम में चार दिग्गज. yogesh85540 नाम के यूजर ने लिखा- 10 मिनट सा ज्यादा होगा... ऑर्डर आया नहीं किडर हा भाई. iamgautam_03 नाम के यूजर ने लिखा- भाई फ्लिप कार्ड वाला नहीं देख रहा है.

