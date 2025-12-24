scorecardresearch
 
10 साल से लगातार भारत की पहली पसंद बनी बिरयानी, Swiggy से हर मिनट किए गए  194 ऑर्डर 

स्विगी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर हुईं और यह लगातार 10वें साल सबसे ज़्यादा मंगाई जाने वाली डिश बनी रही.

साल भर में करीब 9.3 करोड़ बार बिरयानी ऑर्डर किया गया.
साल भर में करीब 9.3 करोड़ बार बिरयानी ऑर्डर किया गया.

स्विगी की 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, बिरयानी एक बार फिर भारत की सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बन गई है.भारतीयों का बिरयानी को लेकर प्यार इस साल भी कम नहीं हुआ. लगातार 10वें साल बिरयानी ने ऑर्डर लिस्ट में पहला स्थान बनाए रखा है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में लोगों ने स्विगी पर करीब 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर कीं. इसका मतलब है कि भारत में हर 3 सेकंड में एक बिरयानी ऑर्डर की गई. यानी हर मिनट लगभग 194 बिरयानी लोगों तक पहुंची.

लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद  चिकन बिरयानी
इतनी सारी किस्मों में से चिकन बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद की गई, जिसके अकेले 5.77 करोड़ ऑर्डर आए. चाहे देर रात की भूख हो, परिवार के साथ खाना हो या कोई खास मौका—बिरयानी हर जगह लोगों की पहली पसंद बनी रही. इस भारी मांग को पूरा करने में डिलीवरी पार्टनर ने भी बड़ी भूमिका निभाई.  बेंगलुरु के डिलीवरी पार्टनर मोहम्मद रजीक ने अकेले 2025 में 11,718 ऑर्डर डिलीवर किए. वहीं, चेन्नई की पूंगोडी महिला डिलीवरी पार्टनर्स में सबसे आगे रहीं और उन्होंने 8,169 डिलीवरी पूरी कीं.

बिरयानी के बाद ऑर्डर किए गए सबसे ज्यादा बर्गर
बिरयानी के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा बर्गर ऑर्डर किए (4.42 करोड़), जबकि पिज्जा तीसरे नंबर पर रहा (4.01 करोड़ ऑर्डर). कुछ ऑर्डर तो इतने बड़े थे कि सबका ध्यान खींच गए. मुंबई के एक ग्राहक ने पार्टी के लिए एक साथ कई तरह की बिरयानी, कबाब और 100 गुलाब जामुन तक ऑर्डर कर दिए. इससे साफ है कि भारत में किसी भी जश्न की शान आज भी बिरयानी ही है. कुल मिलाकर, भले ही खाने के ट्रेंड बदलते रहें, लेकिन भारत में बिरयानी का क्रेज कभी कम नहीं होता. 

