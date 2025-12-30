scorecardresearch
 
Video: दीवार से चिपककर ऐसे पुशअप करता दिखा शख्स, लोग बोले - ग्रेविटी क्या है?

इन दिनों इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो और रील्स वायरल होते रहते हैं, जो बरबस आपका ध्यान खींच लेते हैं. इनमें से कुछ तो रेंडमली कैमरे में कैद हो जाते हैं और कुछ को वायरल होने के लिए बनाया जाता है.दीवार से चिपककर पुशअप्स करते एक शख्स का ऐसा ही वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

दीवार से स्पाइडर मैन की तरह चिपककर पुशअप करता नजर आया शख्स (Photo - X/@rose_k01)
सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. कभी कोई हाईवे पर लगे होर्डिंग से लटककर पुलअप करता दिखाई देता है तो कोई अजीबोगरीब स्टंट करता नजर आता है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें एक शख्स स्पाइडर मैन की तरह दीवार से चिपककर पुशअप करता दिखाई दे रहा है. 

इस वीडियो को देखकर कोई भी हैरान रह जाए. वीडियो में जिस तरह से एक शख्स छत पर चढ़कर फिर दीवारों से चिपक जाता है और पुशअप करने लगता है. उसके बैलेंस इतने कमाल का है कि इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए. इस वीडियो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक शख्स ने तो इस वीडियो को देखकर लिख दिया कि - ग्रेविटी क्या है?

स्पाइडरमैन की तरह दीवार से चिपका दिखा शख्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rose_k01 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो का कैप्शन है - इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. इस वीडियो में एक शख्स को छत के सहारे दीवार पर स्पाइडरमैन की तरह चिपककर पुशअप्स करना शुरू कर देता है. 

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अगर शख्स का बैलेंस जरा सा भी इधर-उधर हो जाए, तो वो सीधे कई फीट नीचे जमीन पर गिर सकता है. यह स्टंट काफी खतरनाक है. गनीमत रही कि ऐसा करते हुए युवक से कोई चूक नहीं हुई. लोगों ने इस पर ढेर सारे रिएक्शंस दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है - किसी को जोश न आ जाए ये देखकर. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----
