फैक्ट्री में छिपा था जहरीला कोबरा, ‘स्नेक गर्ल’ ने किया रेस्क्यू, वीडियो वायरल

‘स्नेक गर्ल’ अजीता पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैक्ट्री के अंदर छिपे जहरीले कोबरा को बेखौफ होकर पकड़ती नजर आ रही हैं. सर्दियों में सांप और अन्य रेंगने वाले जीव गर्म जगहों की तलाश में घरों या गोदामों में घुस सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बड़ी सावधानी से सांप को पकड़ती हैं (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की मशहूर ‘स्नेक गर्ल’ अजीता पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अजीता को एक फैक्ट्री के अंदर छिपे कोबरा को सुरक्षित रूप से पकड़ते हुए देखा जा सकता है. उनके इस साहसिक रेस्क्यू वीडियो ने लोगों को दंग कर दिया है, और सभी उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.

फैक्ट्री के अंदर मिला कोबरा, अजीता ने दिखाया साहस

अजीता को हाल ही में एक इमरजेंसी कॉल मिला कि बिलासपुर की एक फैक्ट्री में सांप दिखाई दिया है. जब वह मौके पर पहुंचीं, तो देखा कि एक जहरीला कोबरा बोरे के ढेर के पीछे छिपा हुआ था.वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बड़ी सावधानी से सांप को पकड़ती हैं, बिना उसे या खुद को नुकसान पहुंचाए.

सर्दियों में सांपों से रहें सावधान

अजीता ने इस मौके का इस्तेमाल लोगों को सर्दियों में सांपों के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए किया. उन्होंने बताया कि ठंड बढ़ने पर सांप और अन्य रेंगने वाले जीव गर्म जगहों की तलाश में गोदामों और स्टोरेज एरिया में घुस जाते हैं.उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर आप किसी गोदाम या बंद जगह में हैं, तो कोई भी चीज उठाने से पहले ध्यान से देखें या हल्के से ठोक दें, ताकि कोई जानवर छिपा न हो.

देखें वीडियो

यह वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया -'कोबरा रेस्क्यू इन फैक्ट्री, स्टे सेफ फ्रॉम स्नेक्स दिस विंटर.' 


खुद सांप पकड़ने की कोशिश न करें

वीडियो के अंत में अजीता ने सभी से कहा कि अगर आपके घर या आस-पास कोई सांप दिखे, तो खुद उसे छूने या भगाने की कोशिश न करें। तुरंत किसी प्रशिक्षित रेस्क्यूर को बुलाएं.वह अब तक हज़ारों सांपों को सुरक्षित रूप से बचा चुकी हैं और लगातार लोगों में वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं.
 

