समुद्र में जाने से पहले क्रूज पर होता है ये टोटका... 'गॉडमदर' ऐसे देती हैं आशीर्वाद

समुद्री जहाज की गॉडमदर एक प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला होती हैं. इन्हें जहाज के लॉन्च के समय उसका नामकरण करने और यात्रा की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करने को लेकर नियुक्त किया जाता है.

किसी भी जहाज के समुद्र में जाने से पहले उसकी गॉडमदर सुरक्षा के लिए कुछ टोटके करती हैं (Photo - AI Generated)
दूर देशों की यात्रा पर जाने से पहले समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए कई तरह के टोटके किए जाते हैं. ताकि, महीनों पानी में रहने वाले ये जहाज हर तरह की आपदा से सुरक्षित रहे. पश्चिमी देशों में ऐसे टोटके सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं. इनमें से एक है जहाजों की 'गॉडमदर' नियुक्त करना.

ऐसे में सवाल उठता है कि जहाजों की 'गॉडमदर' कौन होती हैं और इनका काम क्या होता है? जहाजों के लिए 'गॉडमदर' बहुत जरूरी है. क्योंकि, गॉडमदर नियुक्त करने की परंपरा सदियों पुरानी है. इसलिए गॉडमदर के साथ इनकी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है. 

कौन होती हैं जहाजों की 'गॉडमदर'
आमतौर पर, किसी जहाज की गॉडमदर एक प्रतिष्ठित या सम्मानित महिला होती हैं. इन्हें जहाज के लॉन्च होने के समय उसका नामकरण करना पड़ता है. इसके साथ ही वह उनकी यात्रा में सुरक्षा और सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित की जाती हैं. 

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रूज जहाज की गॉडमदर एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है. यह एक सम्मानजनक उपाधि है, गॉडमदर जहाज के लिए सौभाग्य और सुरक्षा लाने वाली मानी जाती है.

इंग्लैंड की नौसेना की परंपरा के अनुसार, यह भूमिका एक नागरिक महिला द्वारा निभाई जाती थी, लेकिन अब मशहूर हस्तियां या शाही परिवार की सदस्य जहाजों की गॉडमदर के रूप में नियुक्त की जाती हैं.

ये हस्तियां रह चुकी हैं जहाजों की 'गॉडमदर'
अलग-अलग जहाजों की गॉडमदर की भूमिका निभाने वाली कुछ सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में ओपरा विनफ्रे , क्वीन एलिजाबेथ और कैटी पेरी शामिल हैं.द मिरर के अनुसार , कुछ प्रसिद्ध जहाजों की गॉडमदर की भूमिका में जेनिफर लोपेज और मारिया  शामिल रही हैं.

गॉडमदर का क्या काम होता है
गॉडमदर का काम मुख्यतः एक जहाज के नामकरण से जुड़ा होता है. किसी भी नए जहाज के समुद्र में उतरने से पहले उसका एक नाम रखा जाता है. यह नामाकरण समारोह के केंद्र में जहाज की गॉडमदर होती हैं. क्योंकि,  गॉडमदर को इस समारोह में उपस्थित होकर जहाज को आधिकारिक रूप से आशीर्वाद और नाम देना होता है. 

क्या है शैंपेन की बोतल फोड़ने का टोटका
जहाज की सुरक्षा और सौभाग्य के लिए गॉडमदर न सिर्फ आशीर्वाद देती है, बल्कि कुछ टोटके भी करती है. इसके तहत परंपरागत रूप से गॉडमदर जहाज के आगे के भाग पर जाकर शैम्पेन की बोतल फोड़ती हैं. इससे जहाज को सौभाग्य प्राप्त होता है. यह टोटका सैकड़ों सालों से किया जा रहा है. 

हालांकि, जैसे-जैसे जहाज आधुनिक होते गए और इसमें नई-नई तकनीक जुड़ती है. इन परंपराओं को निभाने का तरीका भी बदलता गया. आजकल जिन सम्मानित महिलाओं को गॉडमदर चुना जाता है, वो जहाज के सबसे अगले भाग पर खड़ी होकर शैंपेन की बोतल नहीं फोड़तीं, बल्कि  इस काम में अब सिर्फ एक बटन दबाना होता है. फिर एक बोतल नीचे गिरकर जहाज पर टूट जाती है.

अब जहाज की पब्लिसिटी के तौर पर आयोजित होते हैं ये इवेंट 
जहाजों के लिए गॉडमदर की नियुक्ति और उसका नामाकरण अब एक इवेंट बन गया है.  इसे अब एक मार्केटिंग पहल के रूप में पेश किया जाता है. मशहूर हस्तियों द्वारा जहाजों को प्रायोजित करने से प्रचार बढ़ता है और नए जहाज के लॉन्च के लिए उत्साह बढ़ता है. 

