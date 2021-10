सेक्स के लिए पागल हुआ ये घड़ियाल, कई जानवरों पर कर दिया अटैक!

ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर (Australian Zoo) में एक बेहद आक्रामक और कामुक (Sex-Obsessed ) घड़ियाल (Alligator) को काबू करने में जू-कीपर्स (ZooKeeper) के पसीने छूट गए. इस खतरनाक घड़ियाल पर काबू पाने के लिए एकसाथ 12 जू-कीपर्स को जुटना पड़ा. यह घड़ियाल दूसरे जानवरों पर हमला कर देता था.

इसीलिए उसे चिड़ियाघर की 'घड़ियाल जेल' में ले जाया गया. उसे 'शांत होने' तक कुछ महीने दूसरे जानवरों से दूर जेल में बिताने होंगे. 'डेली मेल' के मुताबिक, यह घड़ियाल इतना कामुक और आक्रामक है कि उसे 'एकांत' में ले जाने के लिए 12 जू-कीपर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी.

इस घड़ियाल का नाम अमेरिका के मेगास्टार रैपर कान्ये वेस्ट (Kanye West) के नाम पर है. इसका वजन 350 किग्रा से भी अधिक और लंबाई 4 मीटर के करीब है. जू-कीपर्स को इसे दूसरे घड़ियालों से अलग करने में खूब मेहनत करनी पड़ी.

It's certainly not an easy task moving a 400kg alligator! pic.twitter.com/9gI4Q5dQOY