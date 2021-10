'एलियंस वाली उड़न तश्तरी' हवा में करने लगी विमान का पीछा! पायलट का दावा

अमेरिकी पायलटों (US Pilot) ने आसमान से गिरते एक चमकीले ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे में कैद करने का दावा किया. पायलटों ने जिस वक्त इस घटना को कैद किया विमान (Plane) हवा में था. दावा किया जा रहा है कि ये चमकीला ऑब्जेक्ट 'एलियंस वाली उड़न तश्तरी' (Aliens UFO) है. हैरत की बात ये है कि कथित UFO विमान के साथ करीब 30 मिनट तक उड़ता रहा. आइए जानते हैं पूरा मामला...

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो में मैक्सिको (Mexico UFO) के ऊपर उड़ान भरने वाले FedEx के पायलटों ने अपने कैमरे में एक चमकीले ऑब्जेक्ट को कैद किया. एक्सपर्ट का कहना है कि यह एक UFO हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट इसे 'एलियंस वाली उड़न तश्तरी' बता रहे हैं.

दरअसल, 19 मार्च, 2020 को दो पायलट मॉन्टेरी, मैक्सिको के पास एक कार्गो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, तभी उन्होंने आसमान से एक चमकदार रोशनी को गिरते हुए देखा, तो ऊंचाई पर रुक गए. लेकिन जब वो आगे बढ़े तो वो चमकदार रोशनी भी उनके साथ चलने लगी.

Video shows pulsating orb drop from the sky and cruise alongside two FedEx pilots flying over Mexico https://t.co/ofaka8FtJG