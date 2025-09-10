scorecardresearch
 

1800 साल पहले जले घर के नीचे मिला खजाना... बक्से में बंद थे सिक्के और मूर्तियां

1800 साल पहले आग से जलकर खंडहर में तब्दील हो चुके एक घर के नीचे बड़ा खजाना मिला है. यह घर एक रईस रोमन परिवार का था. जिन्होंने अपने घर के नीचे प्राचीन खजाना छुपा रखा था.

प्राचीन जले हुए घर के खंडहर के नीचे खोजकर्ताओं को बक्से में बंद खजाना मिला (Photo - AI Generated)
रोमानिया में पुरातत्वविदों ने एक रोमन परिवार के जले हुए घर के नीचे से प्राचीन खजाने को खोज निकाला है. यह घर करीब 1800 साल पहले गुलजार रहे एक पुराने शहर का हिस्सा था. सदियों से इसके अवशेष जमीन के नीचे दबा हुआ था.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रोमानिया के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय द्वारा 23 अगस्त को इस खोज की घोषणा की गई. काला सागर के तट पर स्थित प्राचीन यूनानी शहर हिस्ट्रिया के अवशेषों के भीतर यह खजाना मिला है. 

सोने के सिक्के, मूर्तियां और बर्तन मिले
एमएनआईआर की घोषणा के अनुसार, इस खजाने में 40 से अधिक सोने के सिक्के और बहुमूल्य धातुओं से बने कई प्राचीन आभूषण और मूर्तियां मिली है. एक बयान में कहा गया कि ये खजाना एक ऐसे घर के नीचे दबा था जो रोमन काल के दौरान आग से नष्ट हो गया था.

जले हुए प्राचीन घर के सतह के नीचे कई अन्य कलाकृतियां भी मिलीं. इनमें शिलालेख, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांस्य, लोहा, कांच और पत्थर की वस्तुएं शामिल हैं.

सोने के सिक्कों का रंग हो चुका था हरा
यहां मिले सिक्के सदियों से जमीन के अंदर दबे रहने की वजह से जंग खा चुके हैं और उन पर हरा और भूरा रंग चढ़ गया है. फिर भी उनका आकार बरकरार है और उनमें कुछ सोना भी दिखाई दे रहा है.पुरातत्वविदों का मानना ​​है कि यह खजाना एक लकड़ी के संदूक में छिपा हुआ था, जो आग लगने के दौरान अपना आकार बरकरार रखते हुए आपस में जुड़ गए. 

खोजकर्ताओं ने बताया कि सबसे अधिक संभावना है कि यह घर दूसरी शताब्दी के मध्य से तीसरी शताब्दी के मध्य तक किसी महत्वपूर्ण परिवार का था. वहां कीमती सामान एक विशेष स्थान पर रखा गया था, लेकिन आग लगने के समय उसे बचाया नहीं जा सका.

घर की शानदार बनावट अब भी बरकरार
घर में चूना पत्थर के फुटपाथ और रंगी हुई दीवारें भी थीं. शोधकर्ताओं ने इस संरचना को "शानदार" बताया है, जो कि संपन्न रोमन लोगों की जीवन स्थितियों को दर्शाती है.

सिक्कों को पुराने रूप में रिस्टोर करने के लिए एमएनआईआर की प्रयोगशाला में ले जाया गया है. इसे संरक्षित करने का काम पूरा होने के बाद, कलाकृतियों को संग्रहालय के संग्रह में शामिल कर लिया गया.

रोमानिया में पहले भी मिले हैं रोमन खजाने
रोमानिया, एक समृद्ध ऐतिहासिक देश है. यहां हाल के महीनों में कई खजाने की खोज हुई है. हाल ही में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को रोमानिया के एक छोटे से गांव के खेत में 1,469 रोमन सिक्कों का भंडार मिला था. वहीं कुछ महीने पहले रोमानिया के ऐतिहासिक क्षेत्र ट्रांसिल्वेनिया में दो मेटल डिटेक्टरों को एक सहस्राब्दी पुराना खजाना भी मिला था. 

