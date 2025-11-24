scorecardresearch
 

इंडिगो फ्लाइट में महिला का सामान चोरी? सूटकेस कटे मिले, अब एयरलाइन ने दिया ये जवाब

मुंबई की रितिका अरोड़ा ने अपने कटे हुए सूटकेस की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि IndiGo ने जिम्मेदारी नहीं निभाई.उनकी पोस्ट LinkedIn पर वायरल हो गई और बहस छेड़ दी.

IndiGo ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.(Photo: Ritika Arora/LinkedIn)
IndiGo ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.(Photo: Ritika Arora/LinkedIn)

मुंबई से दिल्ली आने वाली एक उड़ान में एक महिला का सामान चोरी होने का दावा सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. महिला का आरोप है कि उसके दो चेक-इन सूटकेस को काटकर उनके अंदर रखा महंगा सामान निकाल लिया गया, जबकि इंडिगो ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

LinkedIn पर पोस्ट वायरल

महिला यात्री रितिका अरोड़ा ने अपनी शिकायत एक पोस्ट के जरिए LinkedIn पर साझा की. पोस्ट के साथ उन्होंने अपने फटे और कटे हुए सूटकेस की तस्वीरें भी लगाईं और लिखा-इंडिगो की ज़िम्मेदारी न निभाने से बेहद निराश हूं.रितिका का कहना है कि उनकी मुंबई–दिल्ली उड़ान में दोनों चेक-इन बैग काटे गए और लगभग 40,000 रुपये का सामान चोरी कर लिया गया.

'CCTV में कुछ नहीं मिला'

रितिका के अनुसार उन्होंने यह मामला AirSewa, ग्राहक सेवा और अन्य शिकायत माध्यमों पर उठाया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला-CCTV फुटेज में किसी भी तरह की चोरी दिखाई नहीं देती.उन्होंने इस जवाब को अधूरा बताते हुए कहा कि सभी बैगेज क्षेत्र में कैमरे नहीं लगे होते.जहां कैमरे नहीं हैं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जांच नहीं की गई.बैग पर कट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं फिर भी एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी से बच रही है.उन्होंने इसे 'गंभीर सुरक्षा चूक' बताया और कहा कि चेक-इन किए गए सामान की सुरक्षा पूरी तरह एयरलाइन की जिम्मेदारी है.

इंडिगो ने क्या जवाब दिया

इंडिगो ने रितिका की परेशानी पर खेद तो जताया, लेकिन उनके आरोपों को साफ नकार दिया. एयरलाइन का कहना है कि पूरी आंतरिक जांच की गई.CCTV फुटेज का विस्तार से परीक्षण किया गया.कहीं भी चोरी या सूटकेस में छेड़छाड़ का प्रमाण नहीं मिला.

एयरलाइन ने यह भी दोहराया कि उनकी नीति के अनुसार यात्रियों को कीमती सामान हमेशा हाथ के बैग में रखना चाहिए. साथ ही कहा कि यदि रितिका कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराती हैं, तो वे पूरी तरह सहयोग करेंगे.

---- समाप्त ----
