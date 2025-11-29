चावल के ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम! ये फूड कॉम्बिनेशन्स देख सिर पकड़ रहे लोग

सोशल मीडिया पर अजीबो-गरीब फूड कंबिनेशन अक्सर वायरल होते दिखाई देते हैं. ये कंबिनेशन ऐसे होते हैं कि कोई भी उन्हें देखकर सिर पकड़ ले-जैसे ऑमलेट के साथ फैंटा, बिरयानी के साथ आइसक्रीम का फ्लेवर, या पारले-जी बिस्किट का पकौड़ा. कई बार ऐसे प्रयोग जानबूझकर किए जाते हैं ताकि उसी बहाने वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन कई बार यह सब अनचाहे तरीके से भी हो जाता है.

इसी तरह हाल ही में एक और अजीब फूड कंबिनेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है-चॉकलेट आइसक्रीम के साथ चावल. स्विगी ने इस तस्वीर को इंटरनेट पर शेयर किया और इसे 'बेस्ट डिजर्ट' करार दिया. कहा जा रहा है कि यह फिलीपींस की 'डर्टी आइसक्रीम' से प्रेरित है, लेकिन भारतीय दर्शकों को यह मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं आया.

क्या है फिलिपीनो 'डर्टी आइसक्रीम'

फिलिपीनो 'डर्टी आइसक्रीम'वास्तव में एक मजाकिया नाम है, जो 'सॉर्बेटेस' नाम के पारंपरिक फिलिपीनो आइसक्रीम को दिया जाता है. यह किसी भी तरह की गंदी आइसक्रीम नहीं है, बल्कि एक स्वादिष्ट स्ट्रीट-फूड है जो फ़िलीपींस की सड़कों पर बेचा जाता है. इसका नाम 'डर्टी' इसलिए पड़ा क्योंकि यह सड़क पर बिकती है.

'ये डिश देखकर ही चक्कर आ गया'

स्विगी की इस पोस्ट पर लोगों ने ग़ुस्सा, चिढ़ और मज़ाक—सब कुछ एक साथ उढ़ेल दिया। कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया मैनेजर को हटाने की मांग करते हुए लिखा-भाई, पागल हो गया है क्या? किसने रखा इसे सोशल मीडिया चलाने को?” कुछ ने इसे अपराध जैसा बताते हुए कहा—“ऐसी चीज़ बनाने वालों को 14 साल की जेल होनी चाहिए,” जबकि एक महिला यूजर बोली-ये डिश देखकर चक्कर आ गया… पहली नजर में तो लगा कि यह आइसक्रीम नहीं, कीमा है.

ऐसी क्या मजबूरी थी

किसी ने चिढ़कर पूछा-ऐसी क्या मजबूरी थी?, तो किसी ने कहा-मत कर लाला, मत कर!कई लोगों ने इसे पाक-कला का अपमान बताते हुए लिखा-सीधे नरक जाओगे, वो भी बिना गेट खोले, और गरुड़ पुराण में इसकी अलग सजा लिखी जाएगी. वहीं हल्के मूड वाले यूजर्स ने मजाक में इसे 'राइसक्रीम' का नाम दे दिया.

