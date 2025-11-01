scorecardresearch
 

रील बनाने के चक्कर में हादसा! बाइक पर स्टंट करते वक्त गिरा कपल, वीडियो वायरल

रील में व्यूज पाने की चाह में लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक पर स्टंट दिखाने की कोशिश हादसे में बदल जाती है.

स्टंटबाजी में दूसरी बाइक भी हादसे का शिकार हो जाती है (Photo:X/@KreatelyMedia)
सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाह में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी एक और खतरनाक मिसाल सामने आई है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और युवती बाइक पर स्टंट करते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये स्टंट जानलेवा साबित होता है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और ऐसे खतरनाक रील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा होता है, जबकि उसके पीछे एक युवती बैठी होती है. युवक अचानक बाइक का आगे का पहिया हवा में उठा देता है और बाइक को एक पहिए पर कई मीटर तक चलाता है. युवती पीछे बैठी किसी तरह संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है.

लेकिन जैसे ही युवक बाइक को वापस नीचे लाने की कोशिश करता है, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है. दोनों जोरदार तरीके से सड़क पर गिर जाते हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पीछे से आ रही दूसरी बाइक भी हादसे का शिकार हो जाती है.यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. 

ट्रेंड में आने की चाह में कर बैठे हादसा

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हजारों लोगों ने इस तरह के खतरनाक स्टंट्स पर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा कि वन व्हीलिंग की यह आदत कई जिंदगियां ले चुकी है. ये युवा एडवेंचर समझकर अपनी जान और परिवार की खुशी दोनों को दांव पर लगा देते हैं.

दूसरे ने लिखा कि बिना हेलमेट, सिर के बल सड़क पर गिरना.इसका दर्द उम्रभर रहेगा. वहीं किसी ने तंज कसा कि पहले लोग मेहनत से नाम कमाते थे, अब जान देकर ट्रेंड में आना चाहते हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसे लापरवाह स्टंट्स सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उम्मीद है ये सबक सीखेंगे. जबकि कुछ लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की ड्राइविंग करते वक्त वीडियो बनाना पूरी तरह बंद होना चाहिए.

देखें वीडियो

कहां हुआ हादसा?

हालांकि वीडियो को लाखों बार शेयर किया जा चुका है, लेकिन इसकी लोकेशन स्पष्ट नहीं है. कई यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो पाकिस्तान का है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
