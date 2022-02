सोनम के बाद 'अब राशि बेवफा निकली', वायरल हुई नोट की ये तस्वीर

सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है. इन वायरल चीजों पर मीम्स (Mems) की बाढ़ आ जाती है. कभी "सोनम गुप्ता बेवफा है" और 'रासोड़े में कौन था' के मीम्स जमकर वायरल हुए थे. इसी कड़ी में अब 'राशि बेवफा है' (Rashi Bewafa Hai) खूब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 'ये राशि है कौन'? तो आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, 20 रुपये के नोट की एक तस्वीर जिसपर लिखा है 'राशि बेवफा है' Twitter पर वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर इस नोट की तस्वीर छाने के बाद इसपर तरह-तरह के Mems बनने लगे.

देखिए 'राशि बेवफा है' पर कुछ मजेदार मीम्स-

गौरतलब है कि इससे पहले, 2016 की शुरुआत में, कुछ Currency नोटों की तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिन पर 'सोनम गुप्ता बेवफा है' (Sonam Gupta Bewafa Hai) लिखा था. तब इसको लेकर तरह-तरह के Mems वायरल हुए थे. अब 'राशि बेवफा है' पर Mems वायरल हो रहे हैं.

इसके बाद 'रसोड़े में कौन था' (Rasode Me Kon Tha) भी सोशल मीडिया पर छाया रहा. इसकी शुरुआत हुई थी साथ निभाना साथ‍िया (Saath Nibhaana Saathiya) शो के पॉपुलर रैप्सोडी 'रसोड़े में कौन था' से. आम जनता से लेकर सेलेब्स तक हर किसी की जुबान पर 'रसोड़े में कौन था' का खुमार चढ़ा हुआ था.

