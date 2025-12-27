scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 घंटे काम,कमाई 763 रुपये...दर्द सुनाकर वायरल हुए डिलीवरी बॉय की राघव चड्ढा से मुलाकात

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वायरल हुए ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर थपलियाल जी को अपने आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया. थपलियाल जी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं. यह मुलाकात वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें उनकी कमाई को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई थी.

Advertisement
X
देश में इस वक्त गिग वर्कर्स के वेतन को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है (Photo:Insta/Thapliyal Ji Vlogs)
देश में इस वक्त गिग वर्कर्स के वेतन को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है (Photo:Insta/Thapliyal Ji Vlogs)

भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी में लाखों डिलीवरी एजेंट दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई और काम की परिस्थितियां अक्सर सवालों के घेरे में रहती हैं. हाल ही में ब्लिंकिट के एक डिलीवरी पार्टनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने बताया कि करीब 15 घंटे काम, 50 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव और 28 डिलीवरी पूरी करने के बाद उसकी कुल कमाई सिर्फ 763 रुपये रही. यह वीडियो सितंबर 2025 में पोस्ट किया गया था, लेकिन दिसंबर में दोबारा वायरल होने के बाद इसने गिग वर्कर्स के शोषण को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी.

इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर वीडियो साझा करते हुए इसे 'ऐप्स और एल्गोरिदम के पीछे छिपा सिस्टेमेटिक शोषण' बताया. राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में भी गिग वर्कर्स की कम मजदूरी, लंबे काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा की कमी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया.

यह भी पढ़ें: 15 घंटे काम के बाद सिर्फ 763 रुपये कमाई, संसद में मुद्दा उठने पर डिलीवरी बॉय हिमांशु ने आजतक से बयां किया दर्द

सम्बंधित ख़बरें

uae-dubai-abu-dhabi-difference-explained-why-people-get-confused
UAE, दुबई और अबू धाबी में क्या है फर्क? जिसे लेकर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं
ज्यादा सैलरी खुशियां जरूर देती है, लेकिन परिवार, दोस्त और अपनापन भी उतने ही जरूरी हैं. ( Photo: Pixabay)
विदेश में 5 गुना सैलरी, लेकिन फिर भी खुश नहीं...,  सिंगापुर में रहने वाले भारतीय का पोस्ट वायरल
Medieval weapons found in Polan
झील से निकले हजारों साल पुराने भाले और तलवार, कभी इस राजा ने इस्तेमाल किया था
jack the ripper
'जैक द रिपर' का सुलझा रहस्य! शख्स का दावा, 130 साल बाद मिला बड़ा सबूत
UK man bin calendar 2026
शख्स को था ये अजीब शौक... कूड़ेदानों की फोटो से बनाया अनोखा कैलेडंर

इसी कड़ी में राघव चड्ढा ने उस डिलीवरी एजेंट हिमांशु थपलियाल (उत्तराखंड मूल के, जिन्हें सोशल मीडिया पर थपलियाल जी कहा जाता है) को अपने दिल्ली स्थित आवास पर लंच के लिए आमंत्रित किया. यह मुलाकात 26–27 दिसंबर 2025 के आसपास हुई. थपलियाल जी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात के वीडियो साझा किए, जिनमें वे राघव चड्ढा को मिलनसार और सम्मान देने वाला नेता बताते नजर आए.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

 

 

बातचीत के दौरान थपलियाल जी ने डिलीवरी पार्टनर्स की रोजमर्रा की दिक्कतों को सामने रखा. इनमें अनिश्चित और कम कमाई, एल्गोरिदम आधारित टारगेट का दबाव, लंबे काम के घंटे, और शिकायत निवारण व बुनियादी सुरक्षा की कमी शामिल हैं. राघव चड्ढा ने भी इस मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये आवाजें सिर्फ संसद के भीतर नहीं, बल्कि बाहर भी सुनी जानी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि भारत की डिजिटल इकॉनमी वर्कर्स की मेहनत पर टिकी है, लेकिन उन्हें उचित वेतन, सम्मान और सुरक्षा मिलना जरूरी है.

राघव चड्ढा ने भी इस बातचीत का वीडियो शेयर किया है.

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब भारत की डिजिटल और गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों और श्रम संगठनों का कहना है कि प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, तय कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि इन ऐप्स को चलाने वाले वर्कर्स का शोषण रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement