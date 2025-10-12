पटना मेट्रो में ठुमके लगाती लड़की का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले – Delhi Metro का असर दिख रहा!

पटना मेट्रो, जो हाल ही में बिहार की राजधानी में शुरू हुई है, अब धीरे-धीरे दिल्ली मेट्रो की तरह वायरल वीडियो का नया ठिकाना बनती जा रही है. हाल ही में नई पटना मेट्रो में गुटखा थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, और अब यहां रील बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. इसी कड़ी में एक युवती का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में एक युवती पटना मेट्रो के कोच के अंदर डांस करती नजर आ रही है. बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और वह खुद की रील शूट कर रही है. वीडियो में वह इस बात से बेखबर दिख रही है कि कोच में अन्य यात्री मौजूद हैं, जिन्हें उसकी हरकत से असुविधा हो रही है. यह क्लिप मूल रूप से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी और कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज बटोर चुकी है.

'मेट्रो यात्रा के लिए है, रील्स के लिए नहीं'

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने इस हरकत को सार्वजनिक संपत्ति का गलत इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने लिखा कि मेट्रो यात्रा के लिए है, रील्स शूट करने के लिए नहीं. प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि कम से कम वो आत्मविश्वास से भरी तो है, दिल्ली मेट्रो रील्स को मात दे दी!

Advertisement

देखें वीडियो

बढ़ता ट्रेंड, घटती मर्यादा

पटना अब उन शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जहां मेट्रो कोच सोशल मीडिया रील्स का अड्डा बनने जा रही है. दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में भी ऐसी घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं. यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि सोशल मीडिया कल्चर किस तरह अब सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच गया है.

मेट्रो रील्स को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. कुछ लोग इसे यात्रियों की असुविधा और सार्वजनिक परिवहन की मर्यादा भंग बताते हैं. वहीं, कुछ यूजर्स युवती का बचाव करते हुए कहते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, लोगों को क्रिएटिव होने दो.

हालांकि, ज्यादातर का मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सोशल मीडिया का स्टेज नहीं बनाना चाहिए.फिलहाल, पटना मेट्रो प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा लगातार तेज हो रही है.

---- समाप्त ----