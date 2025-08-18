ट्रेन के गेट पर खचाखच भीड़ का वीडियो वायरल, लोग बोले– सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं

भारत में ट्रेनों में भीड़ का नजारा आम है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यह वीडियो Reddit पर ‘Just look at them’ कैप्शन से शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इसमें जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे, बुजुर्ग और बाकी यात्री ट्रेन के दरवाजों पर धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे थे कि सभी गेट पूरी तरह जाम हो गए और अंदर-बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं बची. सुरक्षा नियमों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए यात्री किसी तरह डिब्बे में घुसने की कोशिश करते रहे.

वीडियो में दिखता है कि लोग बेकाबू होकर ट्रेन में चढ़ने की होड़ में लगे हुए थे. यह नजारा न केवल खतरनाक था, बल्कि रेल यात्रा की मौजूदा चुनौतियों की भी झलक दिखाता है.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने इसे सिविक सेंस की कमी बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह साफ दिखाता है कि हममें सिविक सेंस की कितनी कमी है. वहीं, कुछ लोगों ने यात्रियों की मजबूरी को समझने की कोशिश की. एक अन्य ने लिखा कि जनरल कोच में सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलती हैं. लंबी दूरी की यात्रा हो तो लोग स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी करते हैं, ताकि सीट बचा सकें.

एक और कमेंट में कहा गया कि हमारे यहां ‘पहले आओ, पहले पाओ’ को अक्सर ‘पहले धक्का दो, पहले पाओ’ समझ लिया जाता है, चाहे वह रेलवे की सीट हो, मूवी टिकट हो या फिर मंदिर में दर्शन।” किसी यूजर ने इसे मुंबई की लोकल ट्रेनों से मिलते-जुलते हालात बताया.

