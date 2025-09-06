scorecardresearch
 

Feedback

एयर होस्टेस से भिड़ी महिला पैसेंजर, मिनटों में सीट भी गई और इज्जत भी, वीडियो वायरल

उड़ानें रोमांच और आराम के लिए होती हैं, लेकिन कभी-कभी यात्रियों की हरकतें इन्हें ड्रामा शो में बदल देती हैं.फ्लाइट के अंदर हुआ ऐसा हंगामा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
एयरहोस्टेस की फटकार सुनते ही पैसेंजर खामोश (Photo: insta/@jaycrenshaw)
एयरहोस्टेस की फटकार सुनते ही पैसेंजर खामोश (Photo: insta/@jaycrenshaw)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फ्लाइट का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ्लाइट का है, जिसमें एक महिला यात्री ने एयर होस्टेस से ऐसी बदतमीजी कर दी कि पूरा माहौल गरमा गया. घटना कोस्टा रिका से डलास जा रही फ्लाइट की है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एयर होस्टेस सामान्य प्रक्रिया के तहत यात्रियों को सुरक्षा नियमों की घोषणा कर रही थी. तभी अचानक महिला पैसेंजर जोर से बोली-चुप रहो. यह सुनते ही एयर होस्टेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

एयर होस्टेस का कड़ा जवाब, पैसेंजर भी भिड़ी

सम्बंधित ख़बरें

Leandro De Souza
कभी पूरा शरीर टैटू से ढंका था, शख्स ने ऐसे किया साफ... दर्दनाक प्रोसीजर से बदल गया रूप  
4 साल की मेहनत... ओवरटाइम, ट्रेनिंग, कम सैलरी पर काम करने के बाद भी एक महिला को भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली. ( Photo: Rediit/@ (@Chuckythedolll),AI Generated)
भाई की शादी या नौकरी दोनों में से एक चुनों, एंप्लॉयी ने चुना परिवार, पोस्ट वायरल 
Daria i Noor diamond
कोहिनूर की बहन दरिया-ए-नूर... क्या है इस बेशकीमती हीरे का रहस्य, किस तिजोरी में है बंद?  
german-teacher-on-sick-leave-for-16-years-earned-salary-worth-11-crore
16 साल की छुट्टी, करोड़ों की सैलरी… जर्मनी की टीचर का मामला बना सुर्खियों में 
एक 80 वर्षीय जापानी महिला को सोशल मीडिया पर खुद को अंतरिक्ष यात्री बताने वाले व्यक्ति ने प्रेम संबंध का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपये ठग लिए. ( Photo: AI Generated)
'मैं अंतरिक्ष में फंसा हूं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए!', 80 साल की महिला से ‘अंतरिक्ष यात्री’ ने ठगे 6 लाख 

एयर होस्टेस तुरंत पैसेंजर के पास गई और तीखे लहजे में बोली- क्या आप प्लेन से उतरना चाहती हैं? अगर नियमों का पालन नहीं करेंगी तो मैं पायलट से कहकर आपको उतार दूंगी.महिला यात्री ने खुद को बचाने के लिए सफाई दी-मैं सुन नहीं सकती, लेकिन एयर होस्टेस ने और भी सख्त लहजा अपनाते हुए कहा-आप मेरी लिस्ट में ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं हैं जो सुन नहीं सकता. इसलिए अब पायलट से कहूंगी कि आपको प्लेन से बाहर निकाला जाए.कुछ ही देर में यह बहस पूरे फ्लाइट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई. बाकी यात्री भी इस टकराव को देखकर हैरान थे.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

 

कैमरे में कैद हुई घटना

इस घटना को एक अन्य यात्री ने कैमरे में कैद कर लिया और बाद में इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. @jaycrenshaw नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो पर कैप्शन लिखा गया-सुनो और अपनी एयर होस्टेस के प्रति दयालु रहो, वरना…यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. अब तक इसे 46 हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने एयर होस्टेस की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और लिखा-उसने हालात को बखूबी संभाला. वहीं कुछ लोगों ने पैसेंजर की हरकत को  गैर-जरूरी ड्रामा बताया. यह घटना अब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन गई है. लोगों का कहना है कि पब्लिक प्लेस या फ्लाइट जैसी जगहों पर यात्रियों का व्यवहार ही माहौल तय करता है. छोटी-सी बदतमीजी भी हंगामे में बदल सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement