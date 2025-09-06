एयर होस्टेस से भिड़ी महिला पैसेंजर, मिनटों में सीट भी गई और इज्जत भी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फ्लाइट का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो अमेरिकी एयरलाइंस की एक फ्लाइट का है, जिसमें एक महिला यात्री ने एयर होस्टेस से ऐसी बदतमीजी कर दी कि पूरा माहौल गरमा गया. घटना कोस्टा रिका से डलास जा रही फ्लाइट की है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एयर होस्टेस सामान्य प्रक्रिया के तहत यात्रियों को सुरक्षा नियमों की घोषणा कर रही थी. तभी अचानक महिला पैसेंजर जोर से बोली-चुप रहो. यह सुनते ही एयर होस्टेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

एयर होस्टेस का कड़ा जवाब, पैसेंजर भी भिड़ी

एयर होस्टेस तुरंत पैसेंजर के पास गई और तीखे लहजे में बोली- क्या आप प्लेन से उतरना चाहती हैं? अगर नियमों का पालन नहीं करेंगी तो मैं पायलट से कहकर आपको उतार दूंगी.महिला यात्री ने खुद को बचाने के लिए सफाई दी-मैं सुन नहीं सकती, लेकिन एयर होस्टेस ने और भी सख्त लहजा अपनाते हुए कहा-आप मेरी लिस्ट में ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं हैं जो सुन नहीं सकता. इसलिए अब पायलट से कहूंगी कि आपको प्लेन से बाहर निकाला जाए.कुछ ही देर में यह बहस पूरे फ्लाइट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई. बाकी यात्री भी इस टकराव को देखकर हैरान थे.

देखें वायरल वीडियो

कैमरे में कैद हुई घटना

इस घटना को एक अन्य यात्री ने कैमरे में कैद कर लिया और बाद में इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. @jaycrenshaw नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो पर कैप्शन लिखा गया-सुनो और अपनी एयर होस्टेस के प्रति दयालु रहो, वरना…यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. अब तक इसे 46 हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने एयर होस्टेस की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और लिखा-उसने हालात को बखूबी संभाला. वहीं कुछ लोगों ने पैसेंजर की हरकत को गैर-जरूरी ड्रामा बताया. यह घटना अब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन गई है. लोगों का कहना है कि पब्लिक प्लेस या फ्लाइट जैसी जगहों पर यात्रियों का व्यवहार ही माहौल तय करता है. छोटी-सी बदतमीजी भी हंगामे में बदल सकती है.



