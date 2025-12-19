यहां 20 साल पुराने AC में मिला इतना सोना, कंपनी ने प्योर गोल्ड के बनाए थे 'लोगो'

दशकों पुराने एसी में लोगों को लाखों के सोने मिल रहे हैं. दक्षिण कोरिया में एक कंपनी ने अपने एक लिमिटेड एडिशन में कुछ AC (एयर कंडीशनर) यूनिट्स में प्योर गोल्ड के लोगो लगाए थे.

दक्षिण कोरिया में एक शख्स को 20 साल पुराने एयर कंडीशनर में प्योर गोल्ड का 'लोगो'मिला है. इस खोज ने वहां ने लोगों को अपनी पुरानी एसी में सोना खोजने के लिए प्रेरित कर दिया. लोग 20 साल पहले खरीदी गई एसी में सोना ढूंढ रहे हैं.

2005 में बनाया गया था लिमिटेड एडिशन

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 में एलजी ने व्हिसन एयर कंडीशनर ने नाम से लिमिटेड-एडिशन जारी किया था. लगभग 20 साल पहले बेचे गए इस लिमिटेड-एडिशन एलजी एयर कंडीशन का लोगो शुद्ध सोने का बना हुआ पाया गया है.

वैश्विक सोने की कीमतों में भारी उछाल के बीच एक पुराने एलजी व्हिसन एयर कंडीशन के एक लोगो को लगभग 713,000 वॉन (45 हजार रुपये) में बिकते हुए दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने बाद से इस विषय में लोगों की काफी रुचि पैदा हुई है.

दक्षिण कोरिया की एक दुकान का वीडियो हो रहा वायरल

11 दिसंबर को सियोल स्थित एक आभूषण की दुकान की मालकिन जो एक यूट्यूबर भी हैं. उन्होंने एक वीडियो बनाया और इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. दुकान मालकिन का नाम रिंगरिंग उन्नी है. वीडियो में एक ग्राहक को अपने एयर कंडीशनर से निकाला गया सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लाते हुए दिखाया गया है.

लोगो को एयर कंडीशनर के सामने वाले हिस्से पर लगाया गया था. उस समय इसका विज्ञापन भी सोने का बना हुआ बताकर किया गया था. वह आगे कहती हैं कि एक डिलीवरी कर्मचारी ने उन्हें वर्षों पहले बताया था कि लोगो सोने से बना था. उस टुकड़े को पिघलाकर और उसका विश्लेषण करने के बाद, रिंगरिंग उन्नी ने पुष्टि की कि वह शुद्ध सोने से बना था.

सोना का लोगो 18 कैरेट नहीं, बल्कि प्योर गोल्ड निकला

वह ग्राहक से कहती हैं कि यह 18 कैरेट सोना नहीं है, बल्कि शुद्ध सोना है.इसकी शुद्धता 99.3 प्रतिशत पाई गई है. छह अक्षरों वाले "व्हिसन" लोगो का वजन लगभग 3.75 ग्राम था. यह सोने के वजन की एक पारंपरिक दक्षिण कोरियाई इकाई एक "डॉन" के बराबर है.

रिंगरिंग उन्नी ने उस कलाकृति को 713,000 वॉन में उस ग्राहक से खरीद लिया.

इस वीडियो को करीब 11 लाख बार देखा जा चुका है. रिंगरिंग उन्नी द्वारा खरीदा गया सोने का लोगो संभवतः 2005 में जारी किए गए व्हिसन एयर कंडीशनर से लिया गया है.

कोरिया हेराल्ड के अनुसार, ग्राहक ने कहा कि उस समय बेचने वालों ने मुझसे कहा था कि अगर आप इसे हटा देंगे तो इसकी कीमत लगभग 10,000 वॉन होगी.

अभी सोने की कीमत में आ गया है भारी उछाल

2005 में, लोगो में इस्तेमाल होने वाले 3.75 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से 70,000 वॉन के बीच थी. मंगलवार को, कोरिया एक्सचेंज के बंद भाव के आधार पर, उसी मात्रा का मूल्य कभी 763,425 वॉन था. एक दूसरे ग्राहक ने 15 दिसंबर को व्हिसन लोगो वाला एक आभूषण दुकान पर लाया. एक फॉलो-अप वीडियो में, उस आभूषण की वैल्यू 748,000 वॉन यानी 45 हजार रुपये थे.

