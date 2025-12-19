scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यहां 20 साल पुराने AC में मिला इतना सोना, कंपनी ने प्योर गोल्ड के बनाए थे 'लोगो'

20 साल पुराने बिकने वाले AC में सोने के लोगो लगे हुए थे. एक यूट्यूब वीडियो में इसका खुलासा हुआ. इसके बाद से लोग अपने पुराने एसी में सोना ढूंढ रहे हैं.

Advertisement
X
20 साल पुराने एसी में मिल रहा सोने का लोगो (Photo -youtube/@ringring_unni)
20 साल पुराने एसी में मिल रहा सोने का लोगो (Photo -youtube/@ringring_unni)

दशकों पुराने एसी में लोगों को लाखों के सोने मिल रहे हैं. दक्षिण कोरिया में एक कंपनी ने अपने एक लिमिटेड एडिशन में कुछ AC (एयर कंडीशनर) यूनिट्स में प्योर गोल्ड के लोगो लगाए थे. 

दक्षिण कोरिया में एक शख्स को 20 साल पुराने एयर कंडीशनर में प्योर गोल्ड का 'लोगो'मिला है. इस खोज ने वहां  ने लोगों को अपनी पुरानी एसी में सोना खोजने के लिए प्रेरित कर दिया. लोग 20 साल पहले खरीदी गई एसी में सोना ढूंढ रहे हैं. 

2005 में बनाया गया था लिमिटेड एडिशन
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक,  2005 में एलजी ने व्हिसन एयर कंडीशनर ने  नाम से लिमिटेड-एडिशन जारी किया था. लगभग 20 साल पहले बेचे गए इस  लिमिटेड-एडिशन एलजी एयर कंडीशन का लोगो शुद्ध सोने का बना हुआ पाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

father daughter viral video, love confession to parents
'पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है…', बेटी की बात सुन पिता ने जो कहा, वही हो गया वायरल
Noida school bomb threat
नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल का सोर्स पता लगाने में जुटी पुलिस
wedding-photographer-slips-while-clicking-photos-video-goes-viral
दुल्हन की एंट्री पर फिसला फोटोग्राफर, गिरते-गिरते भी नहीं छोड़ा कैमरा... वीडियो
Pakistani beggars deported
अरब देशों में भीख मांगकर कितना कमा लेते हैं पाकिस्तानी भिखारी, सऊदी से 56 हजार भगाए गए
world-prepares-for-christmas-see-festive-glow-in-photos-across-globe
दुनिया ऐसे कर रही है क्रिसमस की तैयारी, तस्वीरों में देखें रौनक

वैश्विक सोने की कीमतों में भारी उछाल के बीच एक पुराने एलजी व्हिसन एयर कंडीशन के एक लोगो को लगभग 713,000 वॉन (45 हजार रुपये) में बिकते हुए दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने बाद से इस विषय में लोगों की काफी रुचि पैदा हुई है.

Advertisement

दक्षिण कोरिया की एक दुकान का वीडियो हो रहा वायरल 
11 दिसंबर को सियोल स्थित एक आभूषण की दुकान की मालकिन जो एक यूट्यूबर भी हैं. उन्होंने एक वीडियो बनाया और इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. दुकान मालकिन का नाम रिंगरिंग उन्नी  है. वीडियो में एक ग्राहक को अपने एयर कंडीशनर से निकाला गया सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लाते हुए दिखाया गया है.

लोगो को एयर कंडीशनर के सामने वाले हिस्से पर लगाया गया था. उस समय इसका विज्ञापन भी सोने का बना हुआ बताकर किया गया था. वह आगे कहती हैं कि एक डिलीवरी कर्मचारी ने उन्हें वर्षों पहले बताया था कि लोगो सोने से बना था. उस टुकड़े को पिघलाकर और उसका विश्लेषण करने के बाद, रिंगरिंग उन्नी ने पुष्टि की कि वह शुद्ध सोने से बना था.

सोना का लोगो 18 कैरेट नहीं, बल्कि प्योर गोल्ड निकला
वह ग्राहक से कहती हैं कि यह 18 कैरेट सोना नहीं है, बल्कि शुद्ध सोना है.इसकी शुद्धता 99.3 प्रतिशत पाई गई है. छह अक्षरों वाले "व्हिसन" लोगो का वजन लगभग 3.75 ग्राम था. यह  सोने के वजन की एक पारंपरिक दक्षिण कोरियाई इकाई एक "डॉन" के बराबर है.

रिंगरिंग उन्नी ने उस कलाकृति को 713,000 वॉन में उस ग्राहक से खरीद लिया. 
इस वीडियो को करीब 11 लाख बार देखा जा चुका है. रिंगरिंग उन्नी द्वारा खरीदा गया सोने का लोगो संभवतः 2005 में जारी किए गए व्हिसन एयर कंडीशनर से लिया गया है.

Advertisement

कोरिया हेराल्ड के अनुसार, ग्राहक ने कहा कि उस समय बेचने वालों ने मुझसे कहा था कि अगर आप इसे हटा देंगे तो इसकी कीमत लगभग 10,000 वॉन होगी.

अभी सोने की कीमत में आ गया है भारी उछाल
2005 में, लोगो में इस्तेमाल होने वाले 3.75 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से 70,000 वॉन के बीच थी. मंगलवार को, कोरिया एक्सचेंज के बंद भाव के आधार पर, उसी मात्रा का मूल्य कभी 763,425 वॉन था. एक दूसरे ग्राहक ने 15 दिसंबर को व्हिसन लोगो वाला एक आभूषण दुकान पर लाया. एक फॉलो-अप वीडियो में, उस आभूषण की वैल्यू 748,000 वॉन यानी 45 हजार रुपये थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement