महाविनाश से बचने की तैयारी... US, UK में क्यों 25 साल तक चलने वाला मीट जमा कर रहे हैं लोग?

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में युद्ध के कारण जैसे-जैसे परमाणु हथियारों के प्रयोग का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लोगों ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने की तैयारी शुरू कर दी है.

तीसरे विश्वयुद्ध या महाविनाश को लेकर अभी से अमेरिका और यूरोप में लोग तैयारी में जुट गए हैं (Photo - AI Generated)
तीसरे विश्वयुद्ध या महाविनाश को लेकर अभी से अमेरिका और यूरोप में लोग तैयारी में जुट गए हैं (Photo - AI Generated)

ब्रिटेन और अमेरिका सहित  दुनिया के कई देशों में लोग तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु हमले को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं. इनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं, जो अपनी सुरक्षा को लेकर अंडरग्राउंड बंकर जैसे आवास पर खर्च करने के लिए सुर्खियों में भी रहे हैं. 

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के अंत की तैयारी कर रहे ब्रिटिश लोगों के एक समूह ने खुलासा किया है कि वे तीसरे विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं. यहां लोग घरों के अंदर बंकर बना रहे हैं और उसमें कई सालों तक इस्तेमाल होने वाले डिब्बाबंद खाना और सेफ्टी उपकरण जमा कर रहे हैं. इनमें 25 साल तक चलने वाले मीट के डिब्बे प्रमुख हैं. 

कौन है ये प्रीपर्स 
महाविनाश के दौरान और उसके बाद भी जिंदा रहने की तैयारी करने वाले इन लोगों को प्रीपर्स कहा जा रहा है.  ब्रिटेन में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी करने वाले प्रीपर्स के सोशल मीडिया पेजों से पता चलता है कि इनके ग्रुप का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. कुछ समूहों में 23,600 से अधिक सदस्य हैं.

जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन के दुकान मालिक जस्टिन जोन्स ने द गार्जियन को बताया  कि उन्होंने डेढ़ दिन में एक महीने से अधिक का व्यापार किया था. क्योंकि भयभीत ब्रिटिश लोगों ने गैस मास्क, परमाणु सुरक्षा सामग्री और पोटेशियम की गोलियां सहित जीवन रक्षा के लिए सामान जमा कर लिया था.

आखिर क्यों लोग जमा कर रहे पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां
लोग पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खरीदकर जमा कर रहे हैं. क्योंकि परमाणु हमले जैसे हालात में इसे जीवित रहने में सहायक बताया जा रहा है, जो परमाणु हमले में रेडिएशन को अवशोषित कर थायरॉयड ग्रंथि को बचा सकती है.  

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोंटाना के एक दम्पति ने बढ़ते वैश्विक तनाव के जवाब में पूरी तरह से तैयारी कर ली है. उनका कहना है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या लम्बे समय तक बिजली कटौती की स्थिति में एक वर्ष तक ऑफ-ग्रिड रहने के लिए पर्याप्त आपूर्ति का भंडारण कर रखा है.

महाविनाश के बाद जरूरी है ये चीजें
अमेरिका में महाविनाश के बाद जिंदा करने के लिए लोग जिन जरूरी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ खाने-पीने की चीज ही नहीं, बल्कि जिंदा रहने के अन्य बुनियादी वस्तुओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं. इसकी एक सूची भी जारी की गई है. 

महाविनाश के बाद जिंदा रहने के लिए 15 आवश्यक बंकर आइटम

• वाटर फिल्टर और प्यूरिफिकेशन किट (पोर्टेबल फिल्टर, शुद्धिकरण टैबलेट/बूंदें)

• पर्याप्त वाटर सप्लाई (प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम एक गैलन)

• आपातकालीन फूड स्टोर (फ्रीज़-ड्राई भोजन, डिब्बाबंद सामान, राशन)

•  आग जलाने के उपाय (फेरो रॉड, वाटरप्रूफ माचिस, लाइटर, टिंडर)

• फर्स्ट एड किट (बेसिक दवाएं, एंटीसेप्टिक, पट्टियां)

• इमरजेंसी शेल्टर (टार्प, हल्का तम्बू, माइलर कंबल, बंकर)

• गर्म कपड़े और इन्सुलेशन (ऊनी मोजे, थर्मल, वाटरप्रूफ परतें, दस्ताने)

• मल्टी-टूल या सर्वाइवल चाकू (सबसे ज्यादा लोग फिक्स्ड ब्लेड रखते हैं)

• लाइट सोर्स (हेडलैंप + अतिरिक्त बैटरी या सौर ऊर्जा के साथ टॉर्च)

• नेविगेशन उपकरण (कम्पास, मानचित्र, यदि संभव हो तो जीपीएस बैकअप)

• पोर्टेबल पावर सोर्स (सोलर चार्जर, सोलर पैनल, पावर बैंक, ट्राई-फ्यूल जनरेटर, सोलर जनरेटर)

• कम्युनिकेशन टूल (आपातकालीन रेडियो, व्हिसिल, बैकअप फोन, सैटेलाइट फोन)

• सेल्फ डिफेंस टूल (मिर्च स्प्रे, फायरआर्म्स, जहां कानूनी हो, या वैकल्पिक)

• हाईजीन एवं स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं (साबुन, वाइप्स, टॉयलेट पेपर, गारबेज बैग)

• महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और नकदी (पहचान पत्र, नकदी, आपातकालीन संपर्कों सहित वाटरप्रूफ बैग)

अमेरिका में 51 प्रतिशत लोग तीसरे विश्वयुद्ध के लिए तैयार
अमेरिका में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तैयारी में लगे हैं और 2023 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के 51 प्रतिशत लोग परमाणु हमला या महाविनाश के लिए तैयार हैं.  

डेली मेल के अनुसार, सर्वाइवलिस्ट रिट्रीट के एक निर्माता, ड्रू मिलर ने  द न्यू यॉर्कर को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या के प्रयास के बाद , उनके पास सदस्यता के लिए अनुरोधों की बाढ़ आ गई थी. क्योंकि अमेरिकियों को नागरिक अशांति का डर बढ़ रहा था.

प्रमुख हस्तियां भी बना रहे बंकर 
महाविनाश की तैयारी में बंकर निर्माण प्रमुख है.  हाल ही में यह मशहूर हस्तियों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है. मार्क जुकरबर्ग, किम कार्दशियन और पोस्ट मेलोन उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने सर्वनाश के बाद के सर्वाइवल आवास पर पैसा खर्च किया है. 

यह भी पढ़ें: यहां लोग खरीद रहे 25 साल तक चलने वाले मीट के डिब्बे, सीख रहे जंगल में जीवित रहना, जानें वजह

कैरी और कोल्टन स्मिथ, दोनों 30 वर्ष की आयु के हैं, उन्होंने 2023 की शुरुआत में अनिश्चित भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दी थी - जब एक चीनी निगरानी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया था, जिससे राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई थी, तथा उसे मार गिराया गया था.

25 साल तक चलने वाले डिब्बा बंद मीट जमा कर रहे लोग
कैरी ने बताया कि मैं कैलिफोर्निया में पली-बढ़ी हूं, जहां भूकंप आते हैं, इसलिए मेरा परिवार हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहता था. लेकिन गुब्बारे ने हमारे लिए तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया.स्मिथ दंपत्ति ने कई प्रकार की सप्लाई एकत्रित कर ली हैं, जिनमें चार जनरेटर, तीन 55-गैलन पानी के ड्रम, 25 वर्ष की शेल्फ लाइफ वाले फ्रीज-ड्राई खाद्य पदार्थ, तथा आग्नेयास्त्र और टेजर जैसे विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण शामिल हैं.

सोलर पैनल और सैटेलाइट फोन भी जीवनरक्षक सामग्री
उन्होंने सौर पैनल, सैटेलाइट फोन और सौर-क्रैंक रेडियो  तक इकट्ठा कर रखा है. स्मिथ का मानना है कि वे अपनी आपूर्ति से एक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं. वहीं  कैरी ने इस बात पर जोर दिया कि तैयारी केवल बड़ी आपदाओं के लिए ही नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रलय या तीसरे विश्व युद्ध के लिए नहीं है. यह नौकरी छूटने, प्राकृतिक आपदा जैसे विपरीत हालातों के लिए भी है. 

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

