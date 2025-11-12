scorecardresearch
 

सिर्फ हाथ दिखाकर कमाती हैं लाखों! 'हैंड मॉडल' की कहानी हुई वायरल

न्यूयॉर्क की रहने वाली अविषा तिवानी आज करोड़ों में खेल रही हैं , लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने चेहरा नहीं, अपने हाथों से पहचान बनाई है.

न्यूयॉर्क में रहने वाली अविषा तिवानी इस काम से लाखों कमा रही हैं (Photo:Insta/avishatewani)
दुनिया में हर तरह के प्रोफेशन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक अनोखा काम है ‘हैंड मॉडलिंग’. आपने मॉडलिंग तो सुनी होगी, लेकिन ये हैंड मॉडलिंग क्या होती है, ये शायद कम लोग जानते होंगे.

न्यूयॉर्क में रहने वाली अविषा तिवानी इस काम से लाखों कमा रही हैं. वो सिर्फ अपने हाथों की तस्वीरें खिंचवाकर मशहूर ब्रांड्स के लिए काम करती हैं.

35 साल की अविषा प्रोफेशनल हैंड मॉडल हैं और डियोर , शैनल , स्टारबक्स , कोका-कोला , एबसोल्यूट वोडका और काइली कॉस्मेटिक्स  जैसे हाई-एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं.

ऐसे शुरू हुआ करियर

अविषा तिवानी पहले एक फ्रीलांस स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करती थीं. साल 2020 में उन्होंने अपने एक परिवार के सदस्य की ज्वेलरी शूट में मदद की, जहां उन्हें पहली बार हैंड मॉडलिंग का आइडिया मिला.

परिवार के एक सदस्य ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां लंबी और खूबसूरत हैं, क्यों न हैंड मॉडलिंग ट्राय करो? बस फिर क्या था, अविषा ने गूगल पर सर्च किया-हैंड मॉडल न्यूयॉर्क सिटी और एक एजेंट को अपनी तस्वीरें भेजीं.सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिल गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.

(Photo:Insta/@jasonrikerphoto.avishatewani)

ऐसे रखती हैं अपने हाथों का ख्याल

अपने हाथों को परफेक्ट और कैमरा-रेडी बनाए रखने के लिए अविषा ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए हैं.उन्होंने साइकिल चलाना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार हादसे में उनकी कलाई फ्रैक्चर हो गई थी.अब वो बॉक्सिंग जैसी वर्कआउट एक्टिविटीज से भी दूर रहती हैं, ताकि हाथों को कोई चोट या खरोंच न लगे.

अविषा कहती हैं कि अब वो बर्तन धोते वक्त और जिम में एक्सरसाइज करते समय ग्लव्स पहनती हैं, ताकि नाखूनों और स्किन पर निशान न पड़ें.हर शूट से पहले वो स्पेशल मैनिक्योर करवाती हैं और शूट वाले दिन बेहद सावधान रहती हैं कि कहीं जरा सी भी चोट या कट न लग जाए.

