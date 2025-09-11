नेपाल के शाही परिवारों का भारत से रहा है खास नाता... कईयों की यहां के राजघरानों में हुई है शादियां

नेपाल के शाही परिवारों का भारतीय राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है. दावा तो यहां तक किया जाता है कि नेपाल के शाह वंश के संस्थापक और प्रतापी राजा पृथ्वी नारायण शाह का ताल्लुक भी भारत के चित्तौड़ गढ़ के राजवंश से था. ऐसे में जानते हैं कि नेपाल के राजपरिवारों का भारत के किन-किन राजघरानों से कैसा संबंध रहा है.

आधुनिक नेपाल की नींव रखने वाले हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के शाह वंश के संस्थापक थे. माना जाता है कि इनके पूर्वज भारत के चित्तौड़ गढ़ से संबंध रखते थे. शाह वंश ने लंबे समय तक नेपाल पर राज किया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी नारायण शाह एक राजपूत राजा हिंदू राजा थे. 20 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पर बैठे. उन्होंने 1723 से 1775 तक राज किया था.

पृथ्वी नारायण ने 50 से अधिक खंडित राज्यों को एक किया था. नेपाल को एकीकृत करने का उनका अभियान 1769 में काठमांडू घाटी के मल्ल राज्यों (काठमांडू, पाटन और भक्तपुर) के विलय के साथ समाप्त हुआ था.

भारत से जुड़ी हैं शाह राजवंश की जड़ें

नेपाल के रॉयलआर्क.नेट के अनुसार, नेपाल का शाह राजघराना उदयपुर में शासन करने वाले चित्तौड़ राजवंश से अपनी वंशावली के जुड़े होने का दावा करता है. भूपाल रणजी राव के छोटे पुत्र अजय सिम्हा ने 1495 में स्वयं को नयाकोट, लामजंग, कास्की और तनहुं के राजकुमार के रूप में स्थापित किया.

Advertisement

अजय सिम्हाके उत्तराधिकारी जगदेव ने कास्की रियासत पर विजय प्राप्त की और सोलहवीं शताब्दी के दौरान भारत के सम्राट से शाह की उपाधि प्राप्त की. जगदेव के परपोते द्राब्य शाह ने गोरखा पर विजय प्राप्त की और स्वयं को शाह राजवंश का संस्थापक बताया. इन्हीं के वंशज पृथ्वी नारायण शाह काठमांडू घाटी में प्रवेश किया और मल्ल राजवंश को बाहर निकालकर पूरे नेपाल के राजा बने.

युवराज पारस और हिमानी सिंह की शादी

पृथ्वी नारायण शाह के अलावा भी शादी-विवाह के माध्यम से नेपाल के अलग-अलग राजपरिवार का संबंध भारत से रहा है. विशेष रूप से राजकुमारी हिमानी का युवराज पारस से विवाह. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व नेपाली युवराज पारस शाह राजकुमार दीपेंद्र शाह के चचेरे भाई थे. उनकी पत्नी हिमानी सिंह भारत के राजस्थान स्थित सीकर राजघराने एक राजपरिवार से ताल्लुक रखती हैं.

भारत से थी राजकुमार दीपेंद्र की पत्नी

शाह राजघराने के राजा बीरेंद्र की नेपाल के राणा परिवार से ताल्लुक रखने वाली उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या की 2001 में उनके बेटे राजकुमार दीपेंद्र ने हत्या कर दी थी. इस हत्या के बाद रानी ऐश्वर्या और दीपेंद्र की पत्नी राजकुमारी देवयाणी के भारत से संबंध का खुलासा हुआ था.

राणा-सिंधिया परिवार का वैवाहिक रिश्ता

दरअसल, रानी ऐश्वर्या और राजकुमारी देवयाणी दोनों ही राणा परिवार से थी और एक दूसरे की दूर की रिश्तेदार थीं. देवयाणी की मां भारत के ग्वालियर स्थित सिंधिया परिवार की थी. इस वजह से रानी ऐश्वर्या का संबंध भी राणा परिवार से होने की वजह से भारत से रहा है. नेपाल के राणा और सिंधिया परिवार का पुराना पारिवारिक इतिहास बताया जाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन हैं बालेन शाह? जिन्हें सत्ता सौंपने की मांग कर रहे नेपाल के Gen-Z आंदोलनकारी

भारत के मयूरभंज राजघराने से भी रहा है नाता

नेपाल के राजा त्रिभुवन की पुत्री भारती की शादी ओडिशा के मयूरभंज राजघराने के महाराजा प्रदीप चंद्र भंज देव से हुई थी. राजकुमारी भारती और मयूरभंज के महाराजा की पुत्री पद्मा मंजरी की शादी कालाहांडी राजघराने के सदस्य उदित प्रताप देव से हुआ है. इसी शादी में शामिल होने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र भी पहुंचे हुए थे, जो मंजरी के मामा थे.

---- समाप्त ----