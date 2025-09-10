Viral Video: जुनून की आग जल रही है...वायरल हो रही नेपाली के छात्र की ये दमदार स्पीच

नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन से देश में तख्तापलट को अंजाम दिया है. सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाटाचार के खिलाफ हुए इस आंदोलन में देश के युवाओं में आक्रोश नजर आया और देखते-देखते एक एक करके मंत्री नेता अपना पद छोड़ने लगे. अंजाम ये हुआ कि खुद पीएम के पी शर्मा ओली ने भी अपना पद छोड़ दिया. इस बीच अब नेपाल के एक छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है. अंग्रेजी में दी हुई इस छात्र की दमदार स्पीच को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

स्कूल हेडबॉय की स्पीच वायरल

नेपाल के एक स्कूली छात्र द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए प्रभावशाली भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच कई लोगों को पसंद आ रहा है. होली बेल स्कूल के हेडबॉय, अबिसकर राउत नाम के इस छात्र ने नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के बारे में भावुकता से बात की.

दो मिनट 19 सेकंड की इस क्लिप में छात्र ने कहा, "आज मैं एक नए नेपाल के निर्माण के सपने के साथ यहां खड़ा हूं. मेरे अंदर आशा और जुनून की आग जल रही है लेकिन मेरा दिल भारी है क्योंकि यह सपना अब हाथ से निकलता दिख रहा है."

नेपाल की तुलना एक पालन-पोषण करने वाली मां से करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि क्या नागरिक देश को वह दे रहे हैं जिसका वह वास्तव में हकदार है. ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण. उन्होंने पूछा, 'नेपाल ने हमें जन्म दिया और हमारा पालन-पोषण किया, लेकिन बदले में उसने क्या मांगा? बस हमारी ईमानदारी, हमारी कड़ी मेहनत, हमारा योगदान. लेकिन हम क्या कर रहे हैं?'

Advertisement

उन्होंने राजनीतिक दलों की आलोचना करने से भी परहेज नहीं किया और उन पर देश को "स्वार्थी खेलों" में फंसाने और युवाओं को "बेरोज़गारी की ज़ंजीरों में जकड़े" छोड़ने का आरोप लगाया. वीडियो में छात्र ने आगे कहा 'अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? हम वो आग हैं जो अंधकार को जलाकर राख कर देगी. हम वो तूफ़ान हैं जो अन्याय को मिटा देगा.' यह पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से तेज़ी से वायरल हो रही है.

नेपाल में क्या हुआ?

नेपाल में सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर पंजीकरण न कराने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था. इस कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में कम से कम 19 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

---- समाप्त ----