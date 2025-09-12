कौन है वो Nepo Girl, जिसके पीछे पड़ गए नेपाल के Gen-Z... शेयर कर रहे तस्वीरें!

नेपाल में जेन जी युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा नेपो किड्स को लेकर है. उनका मानना है कि राजनेताओं के बच्चों को बिना किसी मेहनत और योग्यता के सबकुछ मिल जाता है जिसके वे हकदार नहीं है और इससे आम जनता का हम मारा जाता है. सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर #nepokid से कई पोस्ट शेयर किए गए हैं. इस मामले में श्रिंखला खातीवाड़ा का नाम खूब चर्चा में आ रहा है. नेपाल के जेन जी श्रिंखला की खूब आलोचना कर रहे हैं, आंदोलन के बाद से इनके सोशल मीडिया पर एक लाख फॉलोअर्स भी हो चुके हैं.

श्रिंखला खातीवाड़ा ने 2018 में मिस वर्ल्ड के मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया था और शीर्ष 12 में जगह बनाई थी. आर्किटेक्ट से मॉडल बनीं इस महिला ने उस समय बच्चों की शिक्षा की वकालत की थी. देश में लोगों को उन पर गर्व था और वे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी सराहना करते थे. हालांकि, नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 2025 में उनके लिए लोगों की सोच अब बदल चुकी है. श्रिंखला की पोस्ट पर लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं. कमेंट में लोग श्रिंखला को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने इस आदोंलन को लेकर कुछ भी नहीं कहा है.

प्रशंसा पाने के बजाय, उन्हें इंटरनेट पर "नेपो किड" कहकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. यह शब्द नेपाली राजनेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लैविश लाइफ जी रहे हैं, जबकि देश की बाकी आबादी गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रही है.श्रींखला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खातीवाड़ा और बागमती प्रांतीय संसद के सदस्य मुनु सिगडेल की बेटी हैं.

उनका इंस्टाग्राम पेज उनकी शानदार जीवनशैली, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं, लग्ज़री ब्रांड्स, फ़ैशन फोटोशूट और बहुत कुछ दिखाने वाले पोस्ट्स से भरा पड़ा है. लोग राजनेताओं के बच्चों को अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जीते देखकर नाराज़ हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी उनके टैक्स के पैसे से चल रही है. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट अब "हमारे टैक्स, उनकी विलासिता" जैसे कमेंट्स से भर गए हैं. नेपाली लोग "नेपो किड्स" के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के खिलाफ़ खड़े हैं, जिन्हें आम आदमी की कोई परवाह नहीं है. उनके इंस्टाग्राम पेज पर यूज़र्स अब उनसे पूछ रहे हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान उनके द्वारा किए गए बड़े-बड़े दावों के बारे में उन्होंने क्या किया है.

युवाओं के बीच इस चीज को लेकर नाराजगी भी है कि उन्होंने देश में चल रही अशांति पर कुछ नहीं कहा है. एक यूजर ने उनके पेज पर लिखा, "बच्चों की शिक्षा की वकालत करने की बड़ी-बड़ी बातों का क्या हुआ?" जबकि एक अन्य ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया. एक यूजर ने लिखा, "यह सब दिखावा और एक बड़ा झूठ था. बच्चों को गोली मारी जा रही है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, लेकिन आक्रोश का एक शब्द भी नहीं. तथाकथित वकालत."

हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन से की है पढ़ाई

श्रिंखला का जन्म 1995 में हेटौडा में हुआ था. उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई की हैं. इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन से शहरी नियोजन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 2018 में, उन्होंने मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब जीता और मिस वर्ल्ड में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष 12 में जगह बनाई और "ब्यूटी विद अ पर्पस" पुरस्कार जीता. वह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खातीवाड़ा और बागमती प्रांत की राज्य संसद सदस्य मुनु सिगडेल खातीवाड़ा की पुत्री हैं. उनका राजनीतिक वंश, जो कभी उनकी जीवनी में एक साधारण फुटनोट था, अब विवादों का केंद्र है.

