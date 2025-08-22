scorecardresearch
 

Feedback

यहां कपड़े पहनना मना है! ये कैसा क्रूज है, जो अजीब-अजीब नियमों से चर्चा में है

समुद्री यात्रा के शौकीन लोगों को भी शायद ही पता होगा कि एक ऐसा भी क्रूज है, जहां कपड़ा पहनना मना है. इन दिनों ऐसे एक समुद्री जहाज की काफी चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
इन दिनों एक क्रूज चर्चा में है जहां कपड़ा पहनना मना है (Photo - AI Generated)
इन दिनों एक क्रूज चर्चा में है जहां कपड़ा पहनना मना है (Photo - AI Generated)

दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं. इनमें से कुछ के बारे में हमें पता तक नहीं चल पाता है. इनमें से एक है नैकेड शिप. जी हां, इन दिनों एक ऐसे जहाज की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार,  यात्रा के शौकीन जो बिना कपड़ों के छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं, वे बेअर नेसेसिटीज के साथ खुलकर अपनी जिंदगी जिंदगी जी सकते हैं. बेअर नेसेसिटीज एक पर्यटक कंपनी है जो क्रूज पर बिना कपड़ों के लोगों के लिए यात्रा की व्यवस्था करती है.

ऐसी यात्रा के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये
ऐसी यात्रा पर जाने वाले लोगों को  13,000 से 50,000 डॉलर यानी 13 लाख से 43 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं.968 फुट लंबे इस जहाज का नाम "द बिग न्यूड बोट" है. इस पर सवार होकर  बिना कपड़ों के मौज मस्ती करने वाले लोग 11 दिन के लिए कैरिबियन सागर की सैर करते हैं. सिर्फ कुछ मौके को छोड़कर जहाज पर कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

old man with a young woman
'मैं 25 की हूं, मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है... और बहुत खुश हूं!' गर्लफ्रेंड ने सुनाई अपनी कहानी 
boyfriend proposing girlfriend and volcano eruption in background
गर्लफ्रेंड को जैसे ही शख्स ने किया प्रपोज... पीछे फूट पड़ा असली ज्वालामुखी! सामने आया Video 
ancient Roman spa in excavation
खुदाई में मिला 1700 साल पुराना लग्जरी बाथ हाउस... यहां थी स्पा और पुल जैसी सुविधाएं 
a man on webcam, screen popup and house
रायबरेली का गौरव बनने चला था स्कैमर, हैकर ने ऐसे पलटी चाल... सोशल मीडिया पर बन रहा मजाक 
Judge Frank Caprio
अमेरिका के वायरल जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन, इंडिया में भी थी लंबी फैन फॉलोइंग 

यह कंपनी ऐसे क्रूज यात्राओं का प्रबंध करती है, जहां कपड़े पहनने की मनाही होती है. लेकिन, इसके भी कुछ कायदे-कानून बनाए गए हैं. खेल, मनोरंजन और स्वीमिंग के वक्त यहां बिना कपड़ों के रहने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन, डिनर और लंच के लिए कैफिटेरिया में अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढंकना जरूरी होता है.     

Advertisement

किसी को अनुचित तरीके से टच करना मना है
बेयर नेसेसिटिज़ ने स्पष्ट किया है कि उसके अनड्रेस्ड क्रूज का अनैतिक संबंध जैसी चीज से कोई लेना-देना नहीं है. यदि कोई स्विंगर अनुभव की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए उपयुक्त क्रूज नहीं हैं. यहां किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को टच करना या अनुचित तरीके से छूने पर प्रतिबंध है.
  
इस जहाज पर खुले तौर पर यौन गतिविधि में शामिल होना या किसी से ऐसी आग्रह करने पर पूर्णत: प्रतिबंध है. इसके अलावा जहाजों के पूल और डांस हॉल के आसपास कई "नो फोटो जोन" भी हैं. यहां बिना कपड़ों के समुद्री यात्रा का लुत्फ उठाने वाले लोगों को तस्वीरें लेने से प्रतिबंधित किया गया है.  

जहाज पर इन मौकों पर कपड़ा पहनना है जरूरी
जहाज के भोजनालयों के सामने साफ-साफ लिखा है. इन सभी जगहों पर कैज़ुअल कपड़े पहनना जरूरी है. डाइनिंग रूम में बाथरोब पहनने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सेल्फ सर्विस बुफे के दौरान कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है. 

क्रूज लाइन इस बात पर भी जोर होता है कि जब जहाज किसी बंदरगाह पर खड़ा हो तब यात्री पूरे कपड़े पहनकर रखे. या फिर जब किसी तट पर जहाज रुका हो और स्थानीय लोग जहाज देखने के लिए आएं, तो यात्री अपने कपड़े पहने रखे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement