यहां कपड़े पहनना मना है! ये कैसा क्रूज है, जो अजीब-अजीब नियमों से चर्चा में है

दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं. इनमें से कुछ के बारे में हमें पता तक नहीं चल पाता है. इनमें से एक है नैकेड शिप. जी हां, इन दिनों एक ऐसे जहाज की खूब चर्चा हो रही है, जिस पर कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा के शौकीन जो बिना कपड़ों के छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं, वे बेअर नेसेसिटीज के साथ खुलकर अपनी जिंदगी जिंदगी जी सकते हैं. बेअर नेसेसिटीज एक पर्यटक कंपनी है जो क्रूज पर बिना कपड़ों के लोगों के लिए यात्रा की व्यवस्था करती है.
ऐसी यात्रा के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये
ऐसी यात्रा पर जाने वाले लोगों को 13,000 से 50,000 डॉलर यानी 13 लाख से 43 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं.968 फुट लंबे इस जहाज का नाम "द बिग न्यूड बोट" है. इस पर सवार होकर बिना कपड़ों के मौज मस्ती करने वाले लोग 11 दिन के लिए कैरिबियन सागर की सैर करते हैं. सिर्फ कुछ मौके को छोड़कर जहाज पर कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है.
यह कंपनी ऐसे क्रूज यात्राओं का प्रबंध करती है, जहां कपड़े पहनने की मनाही होती है. लेकिन, इसके भी कुछ कायदे-कानून बनाए गए हैं. खेल, मनोरंजन और स्वीमिंग के वक्त यहां बिना कपड़ों के रहने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन, डिनर और लंच के लिए कैफिटेरिया में अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढंकना जरूरी होता है.
किसी को अनुचित तरीके से टच करना मना है
बेयर नेसेसिटिज़ ने स्पष्ट किया है कि उसके अनड्रेस्ड क्रूज का अनैतिक संबंध जैसी चीज से कोई लेना-देना नहीं है. यदि कोई स्विंगर अनुभव की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए उपयुक्त क्रूज नहीं हैं. यहां किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को टच करना या अनुचित तरीके से छूने पर प्रतिबंध है.
इस जहाज पर खुले तौर पर यौन गतिविधि में शामिल होना या किसी से ऐसी आग्रह करने पर पूर्णत: प्रतिबंध है. इसके अलावा जहाजों के पूल और डांस हॉल के आसपास कई "नो फोटो जोन" भी हैं. यहां बिना कपड़ों के समुद्री यात्रा का लुत्फ उठाने वाले लोगों को तस्वीरें लेने से प्रतिबंधित किया गया है.
जहाज पर इन मौकों पर कपड़ा पहनना है जरूरी
जहाज के भोजनालयों के सामने साफ-साफ लिखा है. इन सभी जगहों पर कैज़ुअल कपड़े पहनना जरूरी है. डाइनिंग रूम में बाथरोब पहनने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सेल्फ सर्विस बुफे के दौरान कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है.
क्रूज लाइन इस बात पर भी जोर होता है कि जब जहाज किसी बंदरगाह पर खड़ा हो तब यात्री पूरे कपड़े पहनकर रखे. या फिर जब किसी तट पर जहाज रुका हो और स्थानीय लोग जहाज देखने के लिए आएं, तो यात्री अपने कपड़े पहने रखे.