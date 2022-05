'आपके केक में अंडा है', केक पर ही लिख दिया कस्टमर के सवाल का जवाब

महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी. दरअसल, यहां कपिल वासनिक नामक एक शख्स ने फेमस बेकरी से केक ऑर्डर किया और उसके साथ एक जानकारी मांगी. लेकिन उसके सवाल का जवाब जिस तरह मिला वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कपिल शहर की एक फेमस बेकरी स्टोर से केक मंगवाना चाहते थे. उन्होंने केक का ऑर्डर ऑनलाइन ऐप के जरिए दिया. वहां उन्होंने मैसेज ड्रॉप करके पूछा 'क्या इस केक में अंडा है?' (Please mention if the cake contains egg).

बेकरी ने केक पर ही लिखकर दिया जवाब

जब उनका केक डिलीवर हुआ तो उस पर नाम की जगह कुछ और ही लिखा था. और जो भी उस केक पर लिखा था वो काफी हैरान करने वाला और मजेदार था. उनके केक पर लिखा था- “इस केक में अंडा है” (Contains Egg). यानी वो जिस बात का जवाब ऐप पर ही जानना चाहते थे, उसका जवाब बेकरी वालों ने केक पर लिख भेजा.

This beats all memes.

Looks like a practical joke, your friends will do 😂

ट्विटर पर कपिल वासनिक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उसने कहा कि जब उसने ये केक देखा तो उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था.

I think restaurants these days have started hiring robots😂 follow order no matter what 🙏🏻😂

Why don't you tag the bakery as well 😂😂 Egg ka egg aur veg ka veg ho jaega

लोग दे रहे मजेदार प्रतिक्रियाएं

कपिल के इस पोस्ट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसे अब तक 1 लाख 39 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं जबकि 15 हजार के करीब रीट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, '' आप बेकरी को भी टैग क्यों नहीं करते? एग का एग और वेज का वेज हो जाएगा.'' दूसरे यूजर ने लिखा, ''तुम ऐसे पहले शख्स नहीं हो, जिसके साथ ऐसा हुआ है.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''अब रेस्टोरेंट्स रोबोट को नौकरी पर रखने लगे हैं.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''इस तस्वीर ने सभी मीम्स को पीछे छोड़ दिया.''