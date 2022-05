बिजनेस क्लास में टिकट बुक कर मां-बाप को बुलाया अमेरिका, वायरल हुआ ट्वीट

एक शख्‍स ने अपने माता-पिता के लिए फ्लाइट में पहली बार बिजनेस क्‍लास में टिकट बुक किया. इस इमोशनल मोमेंट को उन्‍होंने ट्विटर पर शेयर किया. शख्‍स ने कहा अब वे ऐसा करने की स्थिति में हैं, जहां उनके माता-पिता लंबी दूरी की फ्लाइट में आराम से सफर कर सकें.

उन्‍होंने ये भी कहा, 'आज थोड़ा बड़ा महसूस कर रहा हूं'. यूजर्स भी इस ट्वीट पर भावुक हो गए. कुछ यूजर्स ने कहा, इस ट्वीट ने उनका दिन बना दिया. दरअसल, इस शख्‍स के माता-पिता भारत से अमेरिका फ्लाइट से गए, वो भी बिजनेस क्‍लास में. इससे पहले इस शख्‍स की मां 15 साल पहले अमेरिका गई थी.

शख्‍स का नाम है गौरव सबनिस (Gaurav Sabnis). वह अमेरिका में रहते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं. गौरव ने ट्विटर पर अपने माता-पिता को पहली बार फ्लाइट के बिजनेस क्‍लास में ट्रैवल कराने की कहानी बयां की.

I'm especially excited for Mom to experience a long haul international business class 777 journey for the first time. She finds joy in the smallest things in life. She's gonna be like an excited kid when she lands. Dad will be like, "Bed. Good. Wake me up in New York 😴"

First time booking business class tickets for parents to visit us here from India. Feeling extra grown up. Finally able to afford a flight in which parents can stretch out and sleep. Mom dad were still like "kharcha kashala ugich" but I put my foot down. 😍🤗

उन्‍होंने ये भी बताया आखिर ये सब उनके लिए क्‍यों इतना मायने रखता है? वहीं उन्‍होंने ट्वीट में मां बाप के संघर्ष को भी बयां किया. उन्‍होंने अपने ट्वीट में बताया कि अब जाकर वह अपने माता-पिता को ऐसी यात्रा करवा सकते हैं. जिसमें वह ठीक से सो सकें और लंबी यात्रा में उनकी बॉडी रिलैक्‍स रह सके.

गौरव ने ट्वीट ये भी बताया कि उनकी मां ने पहली बार इतनी लंबी दूरी तक बिजनेस क्‍लास में सफर किया. मां ने यूथ डेज में कई तरह की यात्राएं की हैं. इनमें कई खतनाक यात्राएं भी शामिल रही हैं. जब वह फ्लाइट की इकोनॉमी क्‍लास में भी यात्रा करती थीं तो वह बहुत खुश हो जाती थीं.

वहीं, गौरव ने उस पल को भी याद किया कि जब वह बच्‍चे थे, और उनकी मां 16-24 घंटे का पुणे और इंदौर के बीच सफर बस से तय करती थीं.

गौरव ने बताया कि वैसे ये प्‍लान उन्‍होंने अप्रैल 2020 में बनाया था, लेकिन तब महामारी आ गई, जिस कारण ऐसा न हो सका. लेकिन दो साल देरी से ही ये हो पाया. उनके इस ट्वीट को कई यूजर्स पसंद कर रहे हैं. उनके रिएक्‍शन भी आए हैं.

Even though I do not know you, loved reading your short story. Your heart fills up with joy seeing them enjoy the pleasures and such comforts they never thought they would experience. — Vinay (@vinayn_b) May 19, 2022

Tipping my hat 🎩. Just a thought of ur mom stretching her legs, giving me misty eyes 😇. Who we are and what we are, all credit to mom and dad. They sacrificed so much to give us so much. — erdoctrader (@erdoctraderA4M) May 17, 2022

