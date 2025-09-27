अमेरिका के आसमान में चमकी रहस्यमयी रोशनी, वीडियो वायरल… जानिए वैज्ञानिकों ने क्या बताया

आसमान में जब भी कोई उल्का पिंड या टूटता तारा दिखाई देता है, लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करने लगते हैं. इसके साथ ही कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं. ऐसा ही एक नजारा हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखने को मिला.

कैलिफोर्निया के आसमान में अचानक एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। जिसने भी इसे देखा, उसकी आंखें ठिठक गईं. कई लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और इसके बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया.

यह नजारा गुरुवार शाम करीब 7:50 बजे दिखाई दिया. सैन फ्रांसिस्को से लेकर रेनो, नेवादा तक फैले इलाके के लोगों ने आसमान में धीरे-धीरे गिरती और टूटकर बिखरती रोशनी देखी. लोगों ने बताया कि उन्होंने आकाश में एक चमकदार आग का गोला देखा, जो नीचे आते-आते कई टुकड़ों में टूट गया. खास बात यह रही कि उस दिन किसी भी मेटिओर शॉवर यानी उल्का वर्षा की संभावना नहीं थी. ऐसे में यह दृश्य और भी रहस्यमयी लग रहा था.

लोगों ने इस नजारे को देखकर तरह-तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिया. किसी ने कहा कि यह उल्का पिंड है जो धरती पर गिरने वाला है, तो किसी ने लिखा कि यह एलियंस के जहाज का मलबा होगा.

क्या थी ये आसमानी रोशनी



American Meteor Society (AMS) ने इस आसमानी गोले का सच सामने लाया. AMS दरअसल एक वैज्ञानिक संस्था है, जो मुख्य रूप से उल्का पिंड (Meteors), फायरबॉल्स और उल्का वर्षा (Meteor Showers) जैसी खगोलीय घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग करती है.

AMS ने बताया कि जो चमकदार आग का गोला लोगों ने आसमान में देखा, वह कोई उल्का पिंड नहीं था. असल में यह स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट का मलबा था. जब किसी सैटेलाइट की आयु पूरी हो जाती है, तो वह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलते-जलते खाक हो जाता है. यही मलबा लोगों को आसमान में उल्का पिंड जैसा नजारा देता है.

