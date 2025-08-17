मुंबई लोकल ट्रेन में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल, लोगों ने कमेंट्स में जताई नाराजगी

मुंबई लोकल ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मुंबई लोकल ट्रेन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हुए नजर आ रहा है. लोकल ट्रेन के कोच में भजन-कीर्तन गाए गए, भगवान कृष्ण की मूर्ति झूले में सजाई गई और दही हांडी भी फोड़ी गई.

यह वीडियो सबसे पहले Reddit के r/Mumbai सबरेडिट पर ‘Janmashtami celebration in local train’ कैप्शन से शेयर किया गया था. इसके बाद यह इंटरनेट पर छा गया और बहस की वजह भी बन गया.

जब मुंबई लोकल में फोड़ी गई दही हांडी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यात्री मिलकर ‘नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की’ जैसे लोकप्रिय भजन गा रहे हैं. एक सीट पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की छोटी मूर्ति झूले में रखी गई है. यात्री नाचते-गाते दिख रहे हैं और माहौल पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा हुआ नजर आता है. जैसे ही रस्म आगे बढ़ती है, दही हांडी फोड़कर उत्सव संपन्न किया जाता है. इस पूरे दौरान कई यात्री इस क्षण को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते रहे. हालांकि, aajtak.in इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

देखें वायरल पोस्ट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कई यूजर्स ने इसे मनोरंजक और अनोखा बताया, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ने इसे सार्वजनिक जगह पर व्यवधान पैदा करने वाला करार दिया. एक यूजर ने लिखा कि लोग दूसरों को परेशान करके क्यों आनंद लेते हैं?. जबकि दूसरे ने सवाल किया कि क्या ये लोग खासतौर पर ट्रेन में चढ़कर जश्न मनाते हैं या ये संयोग था.

वीडियो देखकर लोगों ने जताई नाराजगी

एक और यूजर ने दावा किया कि यह समूह ज्यादातर रिटायर्ड अंकल्स का है, जो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही चढ़कर यह आयोजन करता है. उसके मुताबिक, युवा यात्री इससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिनभर काम के बाद सफर करना होता है.

किसी यूजर ने कमेंट किया कि क्या ये अंकल लोग मुंबई लोकल में गंदगी करने के बाद सफाई भी करेंगे. वहीं एक और ने लिखा कि सफाई जैसे शब्द इंडिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. एक अन्य यूजर का कहना था कि जब तक हमारे सेलिब्रेशन से दूसरों को डिस्टर्ब न हो, तब तक इंडिया में कोई त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता.

इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को देश और दुनिया भर में धूमधाम से मनाई गई. यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्वों में से एक माना जाता है.

इंटरनेट पर लोग भले ही भक्ति भाव की सराहना कर रहे हों, लेकिन उनका मानना है कि लोकल ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन में इस तरह का उत्सव उचित नहीं है.

