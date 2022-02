लड़की को सूटकेस में बंद कर हॉस्टल से ले जा रहा था छात्र! VIDEO VIRAL

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लड़के एक लड़की को सूटकेस में छिपाकर (Girl In Suitcase) हॉस्टल से बाहर लेकर जा रहे हैं. हालांकि, हॉस्टल के गार्ड ने चेकिंग के दौरान उनकी इस हरकत को पकड़ लिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

दरअसल, इस दावे के साथ घटना के वीडियो को Twitter पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. हालांकि, 'आज तक' इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है. तमाम Twitter यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट्स किए हैं. Manipal Suitcase ट्रेंड भी करने लगा.

आप भी देखिए वायरल वीडियो

कथित तौर पर सूटकेस में लड़की को छुपाकर हॉस्टल से बाहर ले जाने का वीडियो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के मुताबिक, एक कॉलेज हॉस्टल के कुछ लड़कों ने एक बड़े सूटकेस में लड़की को छिपाया और उसे बाहर लेकर जाने लगे. लेकिन तभी गेट के पास गार्ड ने उन्हें रोक लिया. सूटकेस की तलाशी के दौरान उसमें से लड़की निकली. वीडियो कर्नाटक के मणिपाल (Karnataka, Manipal College) के छात्रों का बताया जा रहा है.

The funniest video I've seen today 😬

Apparently, a Manipal Univ. student was smuggling his gf out in a trolley bag. Someone's watching too much Netflix. pic.twitter.com/RQLkAfj9vB — 𝙋𝙧𝙚𝙧𝙣𝙖 𝙇𝙞𝙙𝙝𝙤𝙤 (@PLidhoo) February 2, 2022

यूजर्स ने किया रिएक्ट

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. किसी को ये वीडियो काफी फनी लगा तो किसी ने कथित छात्रों की इस हरकत पर नाराजग़ी जाहिर की.

Boy Be Like* Kaale Suit Mai Kya Mast Lagegi Tu🌝

Then Puts You In Suitcase💀#manipal #Suitcase https://t.co/TUN55dcnl8 — Kajal Suvarna (@kajal_suvarna) February 3, 2022

#manipal got trending as guy sneaks his girlfriend in a suitcase.

Such a legendary descent we all have. 🙈 https://t.co/ug5XoD61Bh — Mizpaah Faarig (@mizpaah_faarig) February 3, 2022

कुछ यूजर ने इसे Prank बताते हुए कहा कि एक लड़की सूटकेस के अंदर कैसे आ सकती है. एक यूजर ने लिखा- 'हम लोग सही टाइम पर कॉलेज करके निकल गए.' वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- 'गर्लफ्रेंड को सूटकेस में घूमना पसंद होगा.'

Still figuring out suitcase m pack kaise ho gyii woh ladki 😯😯😯#manipal https://t.co/Cg6ETghtRo — Vaibhav Sharma (@Vibhu__22) February 2, 2022

@tamseel21 Hum log sahi time pe college kar k nikal gye 😅 — Ayush (@ayushmishra__) February 2, 2022

@rachitxdesign नाम के एक Twitter यूजर ने लिखा- 'रिस्क है तो इश्क है, का बढ़िया उदाहरण.' एक और यूजर ने लिखा- इसे देखकर तो मेरी हंसी नहीं बंद हो रही.

How can someone fit in a suitcase...

You have to be on a different level to do that..😆😆😆 — Animesh (@Animesh72127554) February 2, 2022

Manipal Fresher : Mummy ek extra khaali bada suitcase leke jaunga 😩 usme aapki Bahu leke aaunga 🥰 — MANIPAL MEME SANGATHAN (@manipal_memes) February 2, 2022

दूसरे यूजर ने कहा- घरवालों के बारे में तो सोच लेते. कुछ लोगों ने इसे लड़कों का Valentine's Day Plans बता दिया.