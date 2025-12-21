पत्नी से बचने के लिए चौथी मंजिल पर लटका शख्स, अंडरवियर में साइनबोर्ड से झूलता दिखा

चीन से सामने आए एक चौंकाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. इस वीडियो में एक शख्स होटल की इमारत के बाहर लगे साइनबोर्ड से लटका हुआ नजर आता है. बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से बचने के लिए ऐसा कर रहा था. हैरानी की बात यह है कि शख्स पूरे कपड़ों में नहीं, बल्कि सिर्फ अंडरवियर पहने दिखाई देता है. यह नजारा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

यह घटना चीन के हांगझोउ शहर की बताई जा रही है, जो झेजियांग प्रांत में स्थित है. द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स होटल के एक कमरे में कथित तौर पर किसी और महिला के साथ था. इसी दौरान उसकी पत्नी वहां पहुंच गई. खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए वह होटल की बाहरी दीवार के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान वह बाहर लगे एक चमकते साइनबोर्ड तक पहुंच गया, जहां वह करीब चार मंजिल की ऊंचाई पर लटका नजर आया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स दोनों हाथों से साइनबोर्ड को कसकर पकड़े हुए है और नीचे गिरने से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. आसपास के कमरों में लोग आ-जा रहे थे और कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांककर इस अजीब और खतरनाक मंजर को देख रहे थे. यह पूरी घटना बोयू होटल के पास की बताई जा रही है. बताया जाता है कि बोयू होटल कोई एक होटल नहीं, बल्कि चीन के अलग-अलग शहरों में मौजूद स्वतंत्र होटलों और गेस्टहाउसों का समूह है.

Moment ‘secret lover’ dangles from hotel sign in boxers after ‘window escape' pic.twitter.com/01cTGUncHu — The Sun (@TheSun) December 18, 2025

वीडियो देख कर लोगों ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे कथित अफेयर की “कीमत” बताते हुए मजाकिया टिप्पणियां कीं. एक यूजर ने लिखा, “अब अफेयर करने से पहले रॉक क्लाइंबिंग सीखना जरूरी हो गया है.” दूसरे ने कहा, 'अच्छा हुआ कम से कम उसने अंडरवियर पहन लिया.'

कुछ लोगों ने शख्स की हिम्मत पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि जब धोखा देने की हिम्मत थी और जान जोखिम में डालने का साहस भी था, तो पत्नी का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई. वहीं कुछ यूजर्स ने इस पूरे दृश्य की तुलना मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी की पेंटिंग वेल हंग लवर से की. इस पेंटिंग में भी एक शख्स खिड़की के बाहर लटका हुआ दिखता है, जबकि अंदर से एक गुस्से में भरा आदमी झांकता नजर आता है.

