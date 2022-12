7 दिन का सफर, 20 लाख की टिकट... अंदर से ऐसी दिखती है देश की सबसे महंगी ट्रेन!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स देश की सबसे महंगी ट्रेन में मिलने वाली वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को दिखाता है और उसके बारे में बताता है. इस ट्रेन की टिकट की कीमत जानकर कई लोग हैरान रह गए. उन लोगों का कहना है कि अगर उनके पास इस ट्रेन की टिकट को खरीदने के पैसे हो तो वह इसमें सफर करने की जगह, उन पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे.

वीडियो में जिस ट्रेन की टिकट की बात की जा रही है, उसका नाम महाराजा एक्सप्रेस है. इसे ट्रेन को इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) ऑपरेट करती है. यह ट्रेन देश के 4 अलग-अलग रूटों पर चलती है. इसमें पैसेंजर्स को बहुत ही लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलती है.

महाराजा एक्सप्रेस में सफर के लिए पैसेंजर्स अब तक मौजूद 4 रूट्स में से किसी एक रूट को चुन सकते हैं. इसमें वह 7 दिन के सफर का मजा ले सकते हैं. वह The Indian Panaroma, Treasures of India, The Indian Splendour और The Heritage of India में से किसी एक पैकेज को चुन सकते हैं.

महाराजा एक्सप्रेस का वीडियो Kushagra नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ट्रेन के वीडियो को अब तक 32 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और उनकी पोस्ट को करीब 70 हजार लोगों ने लाइक किया है.

वीडियो की शुरुआत में एक शख्स महाराज एक्सप्रेस के सुइट रूम का दरवाजा खोलते दिखता है. वीडियो में एक सुइट रूम का नजारा दिखाया है. इसमें खाने की जगह, शॉवर लगा बाथरूम, दो मास्टर बेडरूम दिखते हैं. कुशाग्र ने बताया है कि इस सुइट रूम की कीमत करीब 20 लाख रुपए हैं.

महाराजा ट्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, सुइट में बड़ी-बड़ी खिड़कियां भी लगी हैं. इसके अलावा हर कोच में में डेडिकेटेड बटलर सर्विस, कॉम्प्लिमेंट्री मिनी बार, एयर कंडीशनिंग, वाई-फाई इंटरनेट, लाइव टीवी, डीवीडी प्लेयर समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं.

कुशाग्र के वीडियो पर एक शख्स ने लिखा- इस ट्रेन की टिकट की खरीदने की जगह मैं उन पैसों से प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करूंगा. दूसरे ने लिखा- इतने पैसों में न्यूयॉर्क सिटी घूम कर आ सकता हूं. इसके बावजूद भी पैसे बच जाएंगे. तीसरे ने लिखा- मैं उन पैसों को फर्स्ट क्लास टिकट से दुनिया घूमने पर खर्च करूंगा.