कपड़े खरीदने निकलीं MP महुआ मोइत्रा दुकान पर क्यों भड़कीं?

सांसद महुआ मोइत्रा जब कैश देकर दिल्ली के एक Decathlon स्टोर में कपड़े खरीदने गईं तो उन पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Email ID) देने के लिए दबाव डाला गया. इसके बाद महुआ मोइत्रा ने Decathlon कंपनी के खिलाफ ट्विटर पर शिकायत की.

तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) की सांसद महुआ मोइत्रा ने शॉपिंग के लिए अपना मोबाइल नंबर बताने से मना कर दिया और डिकेथलॉन कंपनी को आड़े हाथों लिया.

महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पिता के लिए ₹1499 रुपए की ट्राउजर अंशल प्‍लाजा के डिकेथलॉन इंडिया से खरीदने आई हूं.. मैनेजर कह रहे हैं कि मुझे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खरीदारी करने के लिए बताना होगा. डिकेथलॉन इंडिया मुझे माफ करिए, आप निजता के कानून और उपभोक्‍ता के कानूनों का हनन कर रहे है. मैं इस वक्‍त स्‍टोर में हूं.'

Want to buy my dad trousers for ₹1499 in CASH at @Decathlon_India Ansal Plaza & manager insists I need to put in my mobile number & email ID to purchase. Sorry @Decathlon_India you are violating privacy laws & consumer laws by insisting on this. Am at store currently.

महुआ ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, ' मैं केवल एक बार खरीदारी करने के लिए आई हूं, मैं भविष्‍य के लिए किसी भी तरह के मेंबरशिप या दूसरे बेनिफिट नहीं चाहती हूं. मैं अपनी निजी डिटेल्‍स देने के लिए बाध्‍य नहीं हूं, लेकिन आप जैसे कुछ लोगों के कारण पूरे भारत में ग्राहकों के साथ ऐसा हो रहा है.'

I am making a one time purchase in CASH. I do not want any future membership or benefits or be part of any customer group. I am under no obligation to provide private details. It is because of people like you that customers get trampled over in India



महुआ ने लिखा- जब मैं UK में करती हूं शॉपिंग तो...

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा यहीं नहीं रुकी और उन्‍होंने कई ट्वीट किए, उन्‍होंने अपने एक ट्वीट में ये भी लिखा, ' मैं तो हमेशा से डिकेथलॉन यूके से सामान खरीदती हूं. लेकिन वे कभी भी मुझसे मेरा मोबाइल नंबर नहीं मांगते हैं. ईमेल भी तब मांगते हैं, जब किसी को पेपरलेस रसीद चाहिए होती है. ऐसे में ये स्‍पष्‍ट है कि कंपनी की भारतीय शाखा कस्‍टमर्स को बेवकूफ बना रही है, ये ठीक नहीं है....'

I always buy stuff in UK from @DecathlonUK & they NEVER ask for mobile num & only for email if one wants paperless receipt. So clearly only Indian arm wants to fool customers here. Not nice @Decathlon_India

हालांकि उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने उनसे पूछ लिया कि कितने भारतीय यूके जाकर शॉपिंग कर पाएंगे? इस बात पर भी महुआ ने जवाब देते हुए लिखा, 'अरे, मैंने अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से की, स्‍कॉलरशिप पाई, ग्रेजुएशन करते हुए टॉप किया, इंवेस्‍टमेंट बैंकिंग में नौकरी की, वाल स्‍ट्रीट में 11 साल तक नौकरी करने के बाद भारत आई. मेरे पास सेविंग है, इंवेस्‍टमेंट है. मैं जा सकती हूं, यूके में आपकी अनुमति के बिना शॉपिंग कर सकती हूं.'

यूजर ने कहा ड्रामा तो महुआ ने दिया ये जवाब

वहीं महुआ को एक यूजर ने लिखा ये सब ड्रामा आपने इसलिए किया ताकि आप ये बता सकें कि आप यूके गई हैं. इस पर महुआ ने लिखा, 'हां, मैं ये बात बताने के लिए मरी जा रही हूं कि मैं यूके गई हूं.'

Yes, I am dying for everyone to know I have visited the UK. That was the whole point.

by this whole drama people just want to show that they visited UK

How many Indians can afford to go shopping in UK? How come most of our representatives go abroad most of the time.

यूजर बोले डेटा सेफ्टी पर बने बात...

वैसे महुआ के ट्वीट के बाद डेटा सेफ्टी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं.

There should be a serious debate about Data safety... Our data can easily reach in the hands of the scammers who can use it to scam us...

Maybe a few are aware of these scams and can protect themselves but majority (incl. Educated) are still vulnerable to these scammers... — 🔰Aashish Shukla🔰 (@Aashish_Shukla7) April 28, 2022

No one is forcing you to buy .... Just go to another shop which suits your taste and privacy April 28, 2022

yes absolutely right mam, people like him do not understand right to privacy &instead rant foolishly " for your better services , priviledge ,bla bla.. — ABROL (@GurpreetAbrol) April 28, 2022