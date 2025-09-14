बाहरी लोगों पर गुस्सा, मगर इंडियन फूड पर दिल हार गए प्रदर्शनकारी, लंदन प्रोटेस्ट का वीडियो वायरल

लंदन में शनिवार को एक विशाल आप्रवास-विरोधी मार्च हुआ.इस दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी.

यूनाइट द किंगडम नाम से आयोजित इस मार्च में हजारों लोग 'वी वांट आवर कंट्री बैक' के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी इंग्लैंड के लाल और सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस में लिपटा एक प्रदर्शनकारी अचानक रुक गया और सड़क किनारे लगे एक स्टॉल से भारतीय स्नैक प्याज की पकौड़ी खरीदने लगा.

कैमरे में कैद हुआ पल, वीडियो वायरल

यह वीडियो साउथबैंक सेंटर से वेस्टमिंस्टर की ओर जाते वक्त कैमरे में कैद हुआ. बाहरी लोगों के खिलाफ नारेबाजी के बीच भजिया खरीदते प्रदर्शनकारी का यह दृश्य रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मार्च में करीब 1,10,000 लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और इंग्लैंड का झंडा लहराया. कई लोग इजरायली झंडे भी लेकर आए थे. इस प्रदर्शन के पीछे हाल ही में अमेरिकी कंजरवेटिव कमेंटेटर चार्ली किर्क की हत्या को बड़ी वजह बताया गया.

देखें वीडियो

क्यों हुई ये क्लिप वायरल

दरअसल, यह पूरा प्रदर्शन उन प्रवासियों के खिलाफ था जो दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में नौकरी और बिज़नेस करते हैं. एक तरफ प्रदर्शनकारी विदेशी लोगों के खिलाफ नारे लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी स्टॉल से खाना खरीद रहा था जहां भारतीय स्नैक बिक रहा था और जिसे चलाने वाला भी भारतीय था. यही विरोधाभास इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह बन गया.

सोशल मीडिया पर बहस

वीडियो को X पर @MikeTown44 नामक यूजर ने शेयर किया और लिखा-यकीन करना मुश्किल है.वीडियो को अब तक 70 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

एक यूज़र ने लिखा - बाहरी लोगों से नफरत और बाहरी खानों से प्यार… ये एक साथ कैसे चल सकता है. दूसरे ने कहा -दूसरे देशों का खाना ट्राई करने में कोई बुराई नहीं. एक और यूजर ने लिखा-ये सभी प्रवासियों को नहीं, सिर्फ अवैध लोगों को बाहर करना चाहते हैं. वहीं एक और ने कहा -ये नस्लवाद नहीं, बल्कि अवैध आप्रवास का विरोध है. ये छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं.

द गार्डियन के मुताबिक, यह लंदन के इतिहास में दशकों बाद देखा गया सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन था. इसमें हजारों लोग शामिल हुए और पूरे आयोजन के बीच भारतीय स्नैक खरीदते एक प्रदर्शनकारी का वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा.

