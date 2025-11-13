कपल फोटोशूट में पीछे 2 सेकेंड के लिए दिखा ऐसा शख्स, जिससे वायरल हो गया वीडियो!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कपल के फोटोशूट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.शुरुआत में यह बस एक रोमांटिक डेट नाइट का वीडियो था-फूलों का गुलदस्ता, हंसी, और प्यार भरा माहौल, लेकिन कुछ सेकंड बाद जो हुआ, उसने इस वीडियो को इंटरनेट का सबसे चर्चित क्लिप बना दिया.

और पढ़ें

दरअसल, कपल जब अपने रोमांटिक पल को कैमरे में कैद कर रहा था, तभी पीछे से एक शख्स अपने दोस्तों के साथ आराम से गुजरता नजर आया.पहले तो कपल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा दोनों के चेहरे पर हैरानी और यकीन न होने वाला एक्सप्रेशन था.

कौन था वो शख्स

यह वीडियो बार्सिलोना की एक रोमांटिक रात का है. खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजी सड़कों पर एक कपल अपने डेट नाइट का वीडियो बना रहा था. कैमरे में मुस्कानें थीं, प्यार था और वो पल था जिसे दोनों शायद हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे. लड़की कैमरे की ओर देख मुस्कुरा रही थी, जबकि लड़का उसके पास खड़ा उसकी आंखों में खोया हुआ था. पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था.

वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ लोग आराम से गुजर रहे थे, सबकुछ एकदम सामान्य था, लेकिन तभी अचानक लड़के की नजर किसी पर जाकर ठहर गई. वह एक पल के लिए रुक गया, जैसे कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो. लड़की ने उसकी निगाहों का पीछा किया, और अगले ही सेकंड जो उन्होंने देखा.उसने उनकी डेट नाइट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

❕Messi walking in the background of a couple’s video in Barcelona last night:



pic.twitter.com/TMWdI5FjBv — Reshad Rahman (@ReshadFCB) November 10, 2025



दरअसल, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा लियोनेल मेसी था. और बस, इसी वजह से यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मेसी के अचानक फ्रेम में आने के बाद कपल वहीं थम गया, डांस रुक गया और कैमरे ने उस वन्स इन अ लाइफटाइम मोमेंट को हमेशा के लिए कैद कर लिया.

अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर रहा है. लोग इस अनोखे पल पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं -कोई कह रहा है लव + मेसी = परफेक्ट डेट नाइट, तो कोई लिख रहा है ऐसा फैन मोमेंट ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है.

---- समाप्त ----