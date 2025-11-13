scorecardresearch
 

Feedback

कपल फोटोशूट में पीछे 2 सेकेंड के लिए दिखा ऐसा शख्स, जिससे वायरल हो गया वीडियो!

बार्सिलोना में एक कपल की रोमांटिक डेट नाइट उस वक्त वायरल सेंसेशन बन गई, जब फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी अचानक उनके वीडियो में नजर आ गए. कपल फूलों के साथ डेट का वीडियो शूट कर रहा था, तभी पीछे से मेसी और उनका ग्रुप गुजरता दिखा.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर कपल का फोटोशूट वायरल हो रहा है (Photo:@ReshadFCB)
सोशल मीडिया पर कपल का फोटोशूट वायरल हो रहा है (Photo:@ReshadFCB)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कपल के फोटोशूट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.शुरुआत में यह बस एक रोमांटिक डेट नाइट का वीडियो था-फूलों का गुलदस्ता, हंसी, और प्यार भरा माहौल, लेकिन कुछ सेकंड बाद जो हुआ, उसने इस वीडियो को इंटरनेट का सबसे चर्चित क्लिप बना दिया.

दरअसल, कपल जब अपने रोमांटिक पल को कैमरे में कैद कर रहा था, तभी पीछे से एक शख्स अपने दोस्तों के साथ आराम से गुजरता नजर आया.पहले तो कपल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा  दोनों के चेहरे पर हैरानी और यकीन न होने वाला एक्सप्रेशन था.

कौन था वो शख्स

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru viral video, flyover pillar man
बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोया था शख्स, लोगों ने कहा – ये कैसे पहुंचा यहां! 
aircraft in sky
जाली सर्टिफिकेट पर पायलट बना शख्स, सालों तक उड़ाता रहा यात्री विमान 
US train driver falls asleep
सो गया ट्रेन चला रहा ड्राइवर... फिर ऐसे बची यात्रियों की जान  
Chinese boy lying on a hospital bed
डॉक्टर ने की गलती... और 12 साल के लड़के का निकालना पड़ा डायजेस्टिव सिस्टम 
British woman moves to Dubai
UK से शिफ्ट हुई मॉडल ने बताई कहानी, दुबई में डेटिंग का सीन खतरनाक है, क्योंकि... 

यह वीडियो बार्सिलोना की एक रोमांटिक रात का है. खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजी सड़कों पर एक कपल अपने डेट नाइट का वीडियो बना रहा था. कैमरे में मुस्कानें थीं, प्यार था और वो पल था जिसे दोनों शायद हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे. लड़की कैमरे की ओर देख मुस्कुरा रही थी, जबकि लड़का उसके पास खड़ा उसकी आंखों में खोया हुआ था. पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था.

वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ लोग आराम से गुजर रहे थे, सबकुछ एकदम सामान्य था, लेकिन तभी अचानक लड़के की नजर किसी पर जाकर ठहर गई. वह एक पल के लिए रुक गया, जैसे कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो. लड़की ने उसकी निगाहों का पीछा किया, और अगले ही सेकंड जो उन्होंने देखा.उसने उनकी डेट नाइट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो


दरअसल, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा लियोनेल मेसी  था. और बस, इसी वजह से यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मेसी के अचानक फ्रेम में आने के बाद कपल वहीं थम गया, डांस रुक गया और कैमरे ने उस वन्स इन अ लाइफटाइम मोमेंट को हमेशा के लिए कैद कर लिया.

अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर रहा है. लोग इस अनोखे पल पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं -कोई कह रहा है लव + मेसी = परफेक्ट डेट नाइट, तो कोई लिख रहा है ऐसा फैन मोमेंट ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement