भूख से बेहाल तेंदुआ कचरे में तलाशता दिखा खाना, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया है. इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक तेंदुआ इंसानी कचरे में खाना तलाशता नजर आ रहा है. यह नजारा देखने में जितना दर्दनाक है, उतना ही यह हमारे पर्यावरण की सच्चाई को उजागर करता है. जहां कभी जंगलों में शिकार करने वाले जानवर आज इंसानों के कचरे में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं.

भूखा तेंदुआ और इंसानी कचरा

वीडियो में तेंदुआ भूख से मजबूर होकर कचरे के ढेर में कुछ खाने की तलाश करता दिखाई देता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यह इस बात की गवाही है कि जंगलों की सीमाएं सिमट रही हैं और इंसानी लापरवाही अब जानवरों के जीवन पर भारी पड़ रही है.जहां कभी पेड़ों और नदियों के बीच ये जानवर आजादी से घूमते थे, वहीं अब उन्हें कचरे में बचा-खुचा खाना ढूंढना पड़ रहा है.

यह वीडियो शिवांश शाह (@wildlife.shiv3) नाम के वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ने शूट किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा- कूड़े में एक तेंदुआ, जो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इंसानों की वजह से यहां मजबूर घूम रहा है. प्लास्टिक का हर टुकड़ा, हर लापरवाही, वन्यजीवों को उनके घर से दूर धकेल रही है. आइए, प्रकृति को कूड़ाघर जैसा समझना बंद करें और जिम्मेदारी से कचरा फेंकें.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

बढ़ता कचरा, घटता जंगल

भारत में कचरा प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. बढ़ते शहर, फैलते लैंडफिल और घटते जंगलों ने जानवरों के प्राकृतिक घर को तबाह कर दिया है.अब सिर्फ तेंदुए ही नहीं, बल्कि हाथी, हिरण और बंदर जैसे जानवर भी कचरे के ढेरों में खाने की तलाश में भटकते देखे जा रहे हैं. यह दृश्य केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की विफलता की जीवंत तस्वीर है.

---- समाप्त ----