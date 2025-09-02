scorecardresearch
 

भारतीय शादी में कोरियन जीजा ने गाया ‘जालिमा’, सोशल मीडिया पर मचा धमाल

सोशल मीडिया पर एक अलग ही नज़ारा वायरल हो गया. एक कोरियन जीजा ने अपनी ससुराल की शादी में शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' का मशहूर गाना 'जालिमा' गाया. पत्नी ने इस पल को कैमरे में कैद कर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया.

वीडियो के आखिर में तो पूरा हॉल उनके साथ गुनगुनाने लगता है (Photos: Neha Arora/Instagram)
भारतीय शादियों में गाने-बजाने और डांस का अलग ही मजा होता है.सोशल मीडिया पर आए दिन शादी के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. दरअसल, एक कोरियन शख्स ने अपनी ससुराल की शादी में बॉलीवुड का सुपरहिट गाना 'जालिमा' गाकर सबका दिल जीत लिया.

यह वीडियो उनकी भारतीय पत्नी ने अपने भाई की शादी के दौरान रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया. नेहा अरोड़ा के पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.वीडियो में उनके पति जोंगसू ली माइक पकड़कर शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ का मशहूर गाना ‘जालिमा’ गाते नजर आते हैं.

शादी में बना मिनी-कॉन्सर्ट

जैसे-जैसे उनकी आवाज गूंजती है, मेहमान तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं. वीडियो के आखिर में तो पूरा हॉल उनके साथ गुनगुनाने लगता है. माहौल इतना शानदार हो जाता है कि शादी का ये पल किसी मिनी-कॉन्सर्ट में बदल जाता है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि इनकी आवाज सुनकर तो मैं असली गाना भी भूल गया.दूसरे ने कमेंट किया कि जोंगसू जीजू ऑल इन वन हैं.किसी ने लिखा कि जीजू रॉक्स, वी वर शॉक्स.वहीं एक और यूजर ने इसे इंटरनेट की सबसे प्यारी चीज बताया.

बन गए इंटरनेट के फेवरेट जीजू

इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जोंगसू ली को लोग अब सबसे क्यूट और टैलेंटेड जीजू कह रहे हैं. शादी के मेहमानों के बाद अब ऑनलाइन दर्शक भी उनकी गायकी और जज्बे के फैन बन चुके हैं.

TOPICS:

