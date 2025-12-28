scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

21 साल बाद घर लौटा अगवा हुआ बेटा, माता-पिता से मिलकर बोला – 'यह मेरे लिए पुनर्जन्म है'

बचपन में अगवा हुए चीनी युवक पेंग कोंगकोंग ने 21 साल बाद डीएनए टेस्ट के जरिए अपने असली माता-पिता को पाया और इसे अपने जीवन का नया जन्म बताया.

Advertisement
X
बचपन में अगवा हुआ चीनी युवक 21 साल बाद डीएनए टेस्ट के जरिए अपने असली माता-पिता से मिला. ( Photo: Pixabay)
बचपन में अगवा हुआ चीनी युवक 21 साल बाद डीएनए टेस्ट के जरिए अपने असली माता-पिता से मिला. ( Photo: Pixabay)

चीन में एक बेहद भावुक करने वाली कहानी सामने आई है. बचपन में अगवा किया गया एक युवक 21 साल बाद अपने असली माता-पिता से मिला. इस मुलाकात को उसने अपने जीवन का 'पुनर्जन्म' बताया. इस युवक का नाम पेंग कोंगकोंग है, जो अब 26 साल का है. वह मूल रूप से चीन के जियांग्शी प्रांत का रहने वाला है. जब वह सिर्फ 4 साल का था, तब उसके परिवार के साथ बीजिंग आया था. एक दिन वह बाजार के पास खेल रहा था, तभी कोई उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया.

माता-पिता की 21 साल की तलाश
पेंग के गायब होने के बाद उसके माता-पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पोस्टर लगवाए और 21 साल तक लगातार उसकी तलाश करते रहे. उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. इस दौरान पेंग को पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत में एक परिवार ने पाला-पोसा और उसका नाम बदलकर झांग कुन रख दिया गया. हालांकि पेंग ने कभी यह साफ नहीं किया कि उसे गोद लिया गया था या खरीदा गया.

पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने डीएनए टेस्ट के जरिए पेंग के असली माता-पिता को खोज लिया. इसके बाद वह अपने माता-पिता और दो बहनों से मिलने बीजिंग गया. परिवार उसे उस जगह भी ले गया, जहां वह बचपन में रहा करता था. जब वह अपने गांव जियांग्शी पहुंचा, तो पूरे गांव ने आतिशबाजी, खाने-पीने और खुशी के माहौल में उसका स्वागत किया. पेंग ने कहा कि उसे पहली बार 'घर जैसा एहसास' हुआ.

पुराने रिश्तों से तोड़ा नाता
पेंग की नौकरी, घर, दोस्त और कार सब जियांग्सू में थे. लेकिन असली परिवार मिलने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी, घर और कार बेच दी और जियांग्सू से सारे रिश्ते खत्म कर दिए. उसका कहना है, 'ये सब मेरी असली जिंदगी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे पीछे छोड़ दिया.'

समाज के लिए कर रहा काम
अब पेंग लापता बच्चों को ढूंढने में मदद करने वाले एक स्वयंसेवक बन गए हैं. वह सोशल मीडिया पर सामान बेचकर कमाई करता है और अपनी पहली लाइव स्ट्रीम से मिली पूरी रकम लापता बच्चों की संस्था को दान कर चुका है. पेंग ने 2025 को अपना 'नया जीवन' बताया और कहा कि अब वह अपने माता-पिता के साथ खोए हुए समय की भरपाई करना चाहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement