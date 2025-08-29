scorecardresearch
 

माउंट फूजी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या होगा? जापान ने जारी किया खतरनाक AI वीडियो

जापान सरकार ने माउंट फूजी ज्वालामुखी विस्फोट का एक एआई वीडियो जारी किया है. इस वीडियो को जारी करने का उद्देश्य टोक्यो व आसपास के लोगों को अलर्ट करना है. ताकि, ऐसी आपात स्थिति के लिए लोग हमेशा तैयार रहें.

जापान ने माउंट फूजी ज्वालामुखी विस्फोट का AI वीडियो जारी किया (Photo - X/ @cryptoceannews )
जापान में राजधानी टोक्यो के नजदीक एक माउंट फूजी नाम का एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत है. इस ज्वालामुखी में 318 साल पहले विस्फोट हुआ था. इस विस्फोट को 'होई' कहा जाता है. इतने सालों से माउंट फूजी में कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है. फिर भी जापान के लोगों को इसका डर सताते रहता है. अगर आज माउंट फूजी में होई जैसा भयावह विस्फोट हो तो क्या होगा?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जापान में वहां की सरकार ने माउंट फूजी विस्फोट का एक वीडियो जारी किया है. हालांकि, ये वीडियो AI जेनेरेटेड है. लोगों को ऐसी इमरजेंसी के लिए हमेशा अलर्ट रहने को लेकर इस वीडियो को जारी किया गया है. 

अलर्ट के तौर पर जारी किया गया AI वीडियो
माउंट फूजी के विस्फोट को लेकर बनाए गए  AI वीडियो में इसकी भयावहता दिखाई गई है कि पूरा टोक्यो इसकी चपेट में आ जाएगा. इस वीडियो को जारी करने का सरकार का मकसद ये है कि टोक्यो निवासियों को माउंट फ़ूजी के विस्फोट से होने वाले संभावित प्रभाव की चेतावनी दी जाए.

इस भयावह वीडियो में ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर राजधानी में फैली राख दिखाई गई है. इसकी शुरुआत एक महिला को मोबाइल पर अलर्ट मिलने से होती है. इसके बाद चेतावनी दी जाती है कि यह क्षण बिना किसी चेतावनी के आ सकता है.

318 साल पहले हुआ था माउंट फूजी में आखिरी विस्फोट 
जापान के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कोई विस्फोट निकट भविष्य में नहीं होगा, लेकिन माउंट फ़ूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है. इसका आखिरी विस्फोट, जिसे 'होई' विस्फोट के नाम से जाना जाता है, 318 साल पहले हुआ था.

वीडियो में यह भी चेतावनी दी गई है कि ज्वालामुखीय राख दो घंटे के भीतर टोक्यो तक पहुंच सकती है. इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है तथा बिजली, यातायात और खाद्य वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है.

जापान के ज्वालामुखी आपदा निवारण दिवस के अवसर पर जारी एक अलग सरकारी वीडियो में निवासियों से बेहतर तैयारी के लिए विशिष्ट परिदृश्यों की कल्पना करने का आग्रह किया गया.

रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जापान
जापान भूकंपीय रूप से सक्रिय रिंग ऑफ फायर पर स्थित है. यहां नियमित रूप से बड़े भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती है. जनवरी में, सरकार ने चेतावनी दी थी कि 30 वर्षों के भीतर दक्षिणी नानकाई गर्त में एक भयंकर भूकंप आने की 80 प्रतिशत संभावना है.

माउंट फूजी विस्फोट का AI वीडियो जारी होने के बाद कुछ निवासियों ने चिंता व्यक्त की है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. कुछ यूजर ने सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि टोक्यो  में ज्वालामुखीय राख के कारण परिवहन में अव्यवस्था पैदा होने का विचार ही भयावह है.

आसपास के लोगों को दो हफ्ते के लिए जरूरी सामान स्टोर करने का निर्देश 
कई लोगों ने सरकार के इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए इसे भय पैदा करने वाला बताया है. अधिकारियों ने लंबे समय से माउंट फ़ूजी के आस-पास के इलाकों के स्थानीय लोगों से तैयार रहने का आग्रह किया है. मार्च में, निवासियों को बड़े पैमाने पर विस्फोट की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं का दो हफ्ते का भंडार बनाए रखने की सलाह दी गई थी.

