63 साल की महिला ने 31 वर्ष के बॉयफ्रेंड से की शादी, सास भी है उससे 6 साल छोटी

जापान में 63 साल की एक महिला ने 31 वर्ष के बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली. महिला की सास भी उम्र में उससे छह साल छोटी है. यह अजीबोगरीब प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है.

जापान में 63 साल की एक महिला को 31 साल के लड़के से प्यार हुआ और दोनों ने शादी भी कर ली (Photo - AI Generated)
जापान में एक महिला की शादी इन दिनों चर्चा में है. इसकी वजह दूल्हा और दुल्हन के बीच उम्र का अंतर है. दरअसल, 63 साल की एक महिला को 31 साल के युवक से प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों के बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए. 

दोनों के बीच उम्र का फासला इतना है कि युवक की मां भी उसकी दुल्हन से उम्र में छह साल छोटी है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट  के अनुसार, अजरशी नामक महिला दो दशक से अधिक समय तक विवाहित थी, लेकिन 48 वर्ष की उम्र में उसने तलाक ले लिया. इसके बाद वह सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चे का पालन-पोषण कर रही थी.

डेटिंग एप पर नहीं मिला कोई बॉयफ्रेंड
एक दिन उसने डेटिंग ऐप्स  कुछ लड़कों से मुलाकात की. इस दौरान उसे कोई भी शख्स जीवनसाथी के रूप में पसंद नहीं आया. अंततः उसने अकेले ही जिंदगी काटने का विकल्प चुना.वह पालतू जानवरों के कपड़ों का व्यवसाय चलाती है और साथ ही कई कुत्तों की देखभाल भी करती है.

संयोगवश 5 साल पहले एक लड़के से हुई मुलाकात
अजराशी ने बताया कि अगस्त 2020 में उन्हें टोक्यो के एक कैफे में एक खोया हुआ मोबाइल फोन मिला. फिर एक युवक उसके पास अपना फोन खोजते हुए पहुंचा. महिला ने उसे उसका मोबाइल फोन दे दिया. एक सप्ताह बाद फिर दोनों एक ही ट्राम पर मिले. वहां दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे को अपने नम्बर दे दिए.

इसके बाद हर रात दोनों एक घंटे से अधिक समय तक फोन पर बात करने लगे. अजराशी ने कहा कि मैं चाहे किसी भी विषय पर बात करूं, चाहे वह काम हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो या शौक, वह मुझे समझता था. मुझे महसूस होता था कि वह सचमुच मुझमें दिलचस्पी रखता है और इससे मुझे खुशी होती थी.

लड़के ने शादी करने का रखा प्रस्ताव
अपनी पहली डेट पर, उस आदमी ने उसे एक प्रेम पत्र दिया जिसमें लिखा था- प्लीज मेरी राजकुमारी बन जाओ. डेटिंग के एक महीने बाद ही उन्हें एक-दूसरे की वास्तविक उम्र का पता चला. रिपोर्टों में कहा गया है कि अजरशी का बेटा, जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. वह उसके नए प्रेमी से छह साल बड़ा है. उसने शुरू से ही इस रिश्ते का समर्थन किया.

बेटे से छह साल छोटा है मां का बॉयफ्रेंड
हालांकि, युवक की मां ने शुरू में आपत्ति जताई, क्योंकि वह अजराशी से छोटी थी. बाद में अपने बेटे के आग्रह पर वह भी मान गई. इस जोड़े ने 2022 में क्रिसमस के समय अपनी शादी का पंजीकरण कराया. तीन साल बाद भी वे एक-दूसरे के प्रति स्नेह रखते हुए आखिरकार अब विवाह बंधन में बंध गए. दोनों घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं और एक विवाह एजेंसी भी साथ मिलकर चलाते हैं.

अज़राशी ने कहा कि वे अभी भी एक दूसरे को राजकुमार और राजकुमारी कहते हैं. इस लव स्टोरी और शादी की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और इस रिश्ते को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहती हैं.

