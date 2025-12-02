scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Viral: चिड़ियाघर में घूमने गया इटालियन व्लॉगर… भारतीय पर्यटकों ने बना दिया ‘रेयर स्पेशीज़’

कर्नाटक के कोडागु स्थित एक चिड़ियाघर में एक इतालवी कंटेंट क्रिएटर का हल्का-फुल्का अनुभव वायरल हो गया है, जब उसने मजाक में दावा किया कि वह अनजाने में जानवरों के बजाय आकर्षण का केंद्र बन गया.

Advertisement
X
इटली के व्लॉगर लोरेंजो नोवा नोबिलियो के साथ कर्नाटक के कोडागु चिड़ियाघर में एक मजेदार घटना हुई. (Photo: Instagram/only.lorenzo)
इटली के व्लॉगर लोरेंजो नोवा नोबिलियो के साथ कर्नाटक के कोडागु चिड़ियाघर में एक मजेदार घटना हुई. (Photo: Instagram/only.lorenzo)

कर्नाटक के कोडागु स्थित एक चिड़ियाघर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में इटली से आए लोरेंजो नोवा नोबिलियो चिड़ियाघर जानवर देखने पहुंचा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बने कि वे खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए. कैमरा लेकर घूम रहे लोरेंजो तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन अचानक भारतीय पर्यटक उन्हें ही ‘दुर्लभ विदेशी जीव’ समझकर फोटो क्लिक करने में लग गए. पूरा चिड़ियाघर हंसी से गूंज उठा और इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो गया.

जानवर के बदले लोग लाइन में दिखें
कर्नाटक के कोडागु में स्थित एक चिड़ियाघर में एक ऐसा मजेदार वाकया हुआ जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया.  यह कहानी है इटली के कंटेंट क्रिएटर लोरेंजो नोवा नोबिलियो की, जो भारत घूमने आए थे और सोच रहे थे कि चिड़ियाघर में जाकर जानवरों की कुछ शानदार फुटेज बनाएंगे.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही वे चिड़ियाघर अंदर पहुंचे-किस्मत ने उनसे मजाक कर दिया. लोरेंजो कैमरा ऑन करते हैं, मुस्कुराते हुए चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं. स्क्रीन पर लिखा आता है-“मैं भारत के एक चिड़ियाघर में गया…” दर्शक सोचते हैं कि अभी शेर, बाघ, हिरण, बंदर या कोई खूबसूरत पक्षी दिखेगा. लेकिन हुआ उल्टा! अचानक जानवर के बदले लोग लाइन में दिखें.

'रेयर एनिमल' के साथ लोगों ने ली तस्वीरें
वीडियो के अगले ही हिस्से में एक दिलचस्प मोड़ आता है.जानवरों को देखने की बजाय, चार भारतीय युवा खुद लोरेंजो के पास आकर खड़े हो जाते हैं. वे उनका हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं, पोज़ देते हैं, हंसते हैं- जैसे कि वे किसी 'रेयर एनिमल' के साथ तस्वीर ले रहे हों.स्क्रीन पर लिखा आता है- “पता चला… कि मैं ही वो विदेशी जानवर था जिसे देखने के लिए सब आए थे.”

वीडियो इंस्टाग्राम पर रातों-रात वायरल
लोरेंजो ने अपनी पोस्ट में लिखा-'मुझे लगा था कि शुरुआत में उन्होंने मेरे शो देखे होंगे… खैर, अगर वह तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं पकड़ता, तो उसे छोड़ दो.उनका ह्यूमर फैंस को खूब पसंद आया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर रातों-रात वायरल हो गया. लोग कमेंट कर-करके हंस रहे हैं- इस हफ्ते की सबसे मजेदार चीज यही थी. विदेशी भारत में आते ही सेलिब्रिटी बन जाते हैं. एक यूजर ने लिखा-इसने मेरा पूरा दिन बना दिया. अब तक की सबसे भारतीय और शानदार चीज़. पर्यटकों को यहां हमेशा स्पॉटलाइट मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

वीडियो में कर्मचारी बड़ी लापरवाही से एक-एक करके पैकेज ट्रैक पर फेंकते दिख रहे हैं. ( Photo: rajapansari_aa)
रेलवे ट्रैक पर पार्सल फेंकते दिखे इंडिया पोस्ट कर्मचारी, वीडियो वायरल 
फर्जी वीडियो गलत दावे के साथ वायरल
फैक्ट चेक: AI से बने वीडियो को बताया जा रहा इथियोपिया का ज्वालामुखी  
परिवार का कहना है कि उस व्यक्ति की उम्र बिल्कुल नहीं बदली लग रही थी, जैसे समय उसके लिए ठहर गया हो. ( Photo: Historic Vids)
गायब हुआ शख्स, 30 साल बाद लौटा - वही कपड़े, वही टिकट, क्या है ये रहस्य? 
कई मामलों में विक्रेताओं ने जांच करने पर तस्वीरों में एआई एडिटिंग पकड़ी, और खरीदारों ने तुरंत रिफंड अनुरोध वापस ले लिया. (Photo: Pixabay)
AI से बनी नकली तस्वीरों से लोग ले रहे रिफंड, चीन में बढ़ा फर्जी रिफंड मामला 
एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा जिसकी नौकरी चली गई है. ( Photo: Instagram/@director_dayal)
'गरीब बेटा तो मां-बाप को भी अच्छा नहीं लगता'... भावुक युवक का वीडियो वायरल 
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement