17 साल बिना ब्रेक काम किया, एक झटके में निकाला गया, आईटी प्रोफेशनल की पोस्ट वायरल

एआई दुनिया में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर की नौकरियां छीन रही है. ऐसे ही एक आईटी प्रोफेशनल की पोस्ट इन दिनों वायरल हो रही है, जिसने 17 साल कंपनी को दिए, लेकिन एक मेल ने उसकी नौकरी छीन ली.

हाल ही में Amazon ने AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की थी ( सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
हाल ही में Amazon ने AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की थी ( सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

आईटी सेक्टर में चल रही छंटनी और वेतन कटौती के बीच, एक पूर्व Amazon कर्मचारी की कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया है. इस शख्स ने 17 साल तक लगातार काम करने के बाद जब अपनी नौकरी खोई, तो वो खुद को रोक नहीं सका और टूटकर रो पड़ा.

प्लेटफॉर्म Blind पर शेयर किए गए एक पोस्ट में उसने लिखा कि मैंने लगातार 17 साल काम किया. कभी छुट्टी नहीं ली, कभी रुका नहीं. खुद से कहा कि मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, भले ही थककर बच्चों के साथ खेल न सका या डिनर टेबल पर बैठ न सका.उसने बताया कि जब लेऑफ वाला ईमेल आया, तो वह सब कुछ छोड़कर बस रोने लगा.करीब एक घंटे बाद खुद को संभाला, फिर पत्नी के साथ नाश्ता बनाने में मदद की और बच्चों को स्कूल छोड़ने गया. जब उन्हें मुस्कुराते देखा, तो एहसास हुआ शायद यही जीना है.

उसने आगे लिखा कि उसने अपनी पत्नी को कैफे बुलाकर यह खबर दी. पत्नी हैरान थी, लेकिन उसने मुझे संभाला और कहा कि हम मिलकर इससे निकल जाएंगे.

‘अब जिंदगी को अलग तरह से जीना है’

हालांकि अब वो इस झटके को एक नए मौके की तरह देख रहा है. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा. सब कह रहे हैं कि जॉब मार्केट मुश्किल है, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी वैसे नहीं जीना चाहता जैसे पिछले 17 साल जिया.अब मैं वो करना चाहता हूं जिसमें सुकून हो.उसने दूसरों को भी हिम्मत दी जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, मजबूत रहिए. ये अंत नहीं है. खुद को दोष मत दीजिए.

देखें पोस्ट

लोगों ने कही दिल छू लेने वाली बातें

इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.एक यूजर ने लिखा कि ये याद दिलाता है कि जिंदगी को सादा रखना जरूरी है. दूसरे ने कहा कि छंटनी को मौका समझो, खुद को दोबारा खोजने का वक्त है.वहीं एक तीसरे ने लिखा कि कई मेहनती लोग आज भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं… ऑफिस बहाना नहीं होना चाहिए.

हाल ही में Amazon ने AI प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की थी. हजारों कर्मचारियों की नौकरियां गईं. इस भावनात्मक पोस्ट ने दिखाया कि नौकरी खोना सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल सकता है.

