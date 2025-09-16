Nano Banana AI ट्रेंड पर IPS की चेतावनी, फर्जी वेबसाइटों से रहें दूर, हो सकती है ठगी

गूगल जेमिनी का नैनो बनाना एआई इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोग इसमें अपनी तस्वीरें डालकर हाइपर-रियलिस्टिक इमेज बनवा रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक आईपीएस अधिकारी ने लोगों को सावधान किया है.उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेंड्स तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा एक बार गलत जगह चला गया, तो उसे वापस पाना मुश्किल है. यानी फोटो या पर्सनल जानकारी डालने से पहले दो बार सोचें.

इस ट्रेंड में शामिल होने के लिए, लोग एआई का इस्तेमाल करके हाइपर-रियलिस्टिक विजुअल बनाने के लिए गूगल जेमिनी पर तस्वीर अपलोड कर रहे हैं. इसी बीच, एक आईपीएस अधिकारी ने लोगों को सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है कि तस्वीरें "फर्जी वेबसाइटों या अनधिकृत ऐप्स" के बजाय असली वेबसाइट पर अपलोड की जाए.

क्या है नैनो बनाना एआई

गूगल जेमिनी नैनो एक एडवांस्ड एआई मॉडल है, जो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के नाम से जाना जाता है। यह एआई मॉडल इमेज एडिटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक भाषा में निर्देश देकर छवियों को संपादित करने की अनुमति देता है। यह टूल गूगल के जेमिनी प्लेटफॉर्म में एकीकृत है और यूजर्स को जटिल सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता के बिना फोटो एडिट करने में मदद करता है।

हाल ही में, गूगल ने अपने क्रोम ब्राउज़र में जेमिनी नैनो एआई टूल जोड़ा है, जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन घोटालों से बचाता है। यह टूल डिवाइस पर ही प्रोसेस करता है और उपयोगकर्ता का डेटा कहीं बाहर नहीं भेजता। यह नोटिफिकेशन के जरिए भी बताता है कि कोई साइट या सूचना असली है या घोटाले वाली। गूगल का दावा है कि उसके एआई सिस्टम ने अब तक सर्च में 80 प्रतिशत से ज्यादा घोटालों को रोका है¹।



अधिकारी ने ट्वीट कर दी जानकारी

IPS वीसी सज्जनार ने ट्वीट करके कहा – इंटरनेट ट्रेंड्स के चक्कर में अपनी पर्सनल डिटेल्स या फोटो फर्जी वेबसाइट्स और अनऑथराइज्ड ऐप्स पर कभी अपलोड न करें. एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट का पैसा भी ठगों के हाथ लग सकता है. इस ट्रेंड्स में हिस्सा लेना ठीक नहीं है, सुरक्षा सबसे जरूरी है.

बस एक क्लिक से आपके बैंक खातों में जमा पैसा अपराधियों के हाथों में जा सकता है." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "कभी भी फर्जी वेबसाइटों या अनऑथराइज्ड ऐप्स के साथ फोटो या पर्सनल डिटेल शेयर न करें," उन्होंने आगे कहा, "आप अपने खुशी के क्षणों को सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन यह न भूलें कि सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए."

आपके साथ हो सकती है धोखाधड़ी

आईपीएस अधिकारी ने कहा कि "रुझान आते-जाते रहते हैं", लेकिन एक बार किसी का डेटा "फर्जी वेबसाइट या अनधिकृत ऐप पर अपलोड हो जाए, तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है." उन्होंने आगे कहा, "यदि आप किसी अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, तो आप गड्ढे में गिरने के लिए बाध्य हैं... अपनी तस्वीर या व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करने से पहले दो बार सोचें." आईपीएस अधिकारी ने लिखा, "याद रखें... आपका डेटा, आपका पैसा- आपकी जिम्मेदारी." उन्होंने एक न्यूज कॉपी का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें दावा किया गया था कि नैनो बनाना ट्रेंड में भाग लेने की कोशिश करते समय एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की गई.

अधिकारी ने अपने एक्स पोस्ट पर विभिन्न लोगों और प्रोफाइलों को भी टैग किया, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और तेलंगाना पुलिस शामिल हैं. एक व्यक्ति ने लिखा, "सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी. डेटा सुरक्षा के लिए ऐसी जागरूकता बेहद ज़रूरी है. एक अन्य ने कहा, "सर, मैंने तो इसे अपलोड ही नहीं किया - मेरे दोस्त ने नैनो बनाना पर मेरी फोटो अपलोड कर दी, और मैं बहुत गुस्सा हो गया.

