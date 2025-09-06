'जन्मदिन आसमान में, नींद होटल में...', Indigo क्रू मेंबर का दर्द वायरल, देखें वीडियो

इंडिगो की एक केबिन क्रू मेंबर का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. गुंजन बर्मन नाम की क्रू ने अपनी नौकरी की असली चुनौतियां सबके सामने रखी हैं. इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में गुंजन अपनी यूनिफॉर्म में दिखती हैं और स्क्रीन पर टेक्स्ट में लिखा आता है –"केबिन क्रू की वो सच्चाई, जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं बताते."

पोस्ट के कैप्शन में गिनाईं 10 बड़ी चुनौतियां

एक फ्लाइट में हमें 200 से ज्यादा यात्रियों से डील करना पड़ता है – और फिर भी मुस्कुराते रहना पड़ता है.

दिन में 4 फ्लाइट्स करनी पड़ती हैं, और अगर फ्लाइट डायवर्ट हो जाए तो कभी-कभी 5 भी.

खाने-पीने का टाइम तभी मिलता है जब वक्त मिले – कई बार 6-6 घंटे बाद.

हमारी खाने की टाइमिंग बिल्कुल उलटी-पुलटी होती है – रात 3 बजे डिनर, दोपहर 2 बजे ब्रेकफास्ट.

लेओवर (स्टॉप ओवर) हमेशा ग्लैमरस नहीं होते – ज्यादातर समय होटल, नींद और फिर एयरपोर्ट.

छुट्टियां पक्की नहीं होतीं – जन्मदिन, सालगिरह और त्योहार अक्सर आसमान में ही बीत जाते हैं.

हमेशा स्टैंडबाय पर रहना पड़ता है – कभी भी कॉल आ सकता है, 2 बजे रात या 2 बजे दिन.

रोस्टर (ड्यूटी टाइम टेबल) आखिरी मिनट में बदल सकता है – यानी कोई भी प्लान पक्का नहीं.

मेडिकल लीव लेना भी आसान नहीं – इसके लिए चेकअप, प्रवर्तक और कभी-कभी बेस जाकर वेरिफिकेशन कराना पड़ता है.

इन सबके बावजूद हमें मुस्कुराते रहना होता है – चाहे शरीर कितना भी थका हो.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

गुंजन बर्मन के इस ईमानदार वीडियो की लोगों ने खूब तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा – “और फिर भी आसमान के ये हीरो हमेशा चमकते रहते हैं.” दूसरे ने कहा – “आपको सलाम! बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हमारी आरामदायक यात्रा के लिए केबिन क्रू कितना त्याग करता है.”

कुछ ने अपने सपने भी किए शेयर

एक यूजर ने लिखा- मैं फिर भी केबिन क्रू बनना चाहता हूं.” “आपका काम वाकई काबिल-ए-तारीफ है. काम, निजी जीवन और सेहत के बीच संतुलन आसान नहीं, लेकिन आप ये बड़ी शालीनता से करते हैं.” एक यूजर ने लिखा-उन क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सम्मान है, जिनकी मुस्कान हमारी यात्रा को आसान और सुखद बना देती है. जबकि किसी और ने लिखा – “ये काम बहुत कठिन है, आपकी सेवा के लिए धन्यवाद.”

