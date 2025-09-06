'जन्मदिन आसमान में, नींद होटल में...', Indigo क्रू मेंबर का दर्द वायरल, देखें वीडियो

इंडिगो की एक केबिन क्रू मेंबर का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. गुंजन बर्मन नाम की क्रू ने अपनी नौकरी की असली चुनौतियां सबके सामने रखी हैं. इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में गुंजन अपनी यूनिफॉर्म में दिखती हैं और स्क्रीन पर टेक्स्ट में लिखा आता है –"केबिन क्रू की वो सच्चाई, जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं बताते."
पोस्ट के कैप्शन में गिनाईं 10 बड़ी चुनौतियां
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
गुंजन बर्मन के इस ईमानदार वीडियो की लोगों ने खूब तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा – “और फिर भी आसमान के ये हीरो हमेशा चमकते रहते हैं.” दूसरे ने कहा – “आपको सलाम! बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हमारी आरामदायक यात्रा के लिए केबिन क्रू कितना त्याग करता है.”
कुछ ने अपने सपने भी किए शेयर
एक यूजर ने लिखा- मैं फिर भी केबिन क्रू बनना चाहता हूं.” “आपका काम वाकई काबिल-ए-तारीफ है. काम, निजी जीवन और सेहत के बीच संतुलन आसान नहीं, लेकिन आप ये बड़ी शालीनता से करते हैं.” एक यूजर ने लिखा-उन क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सम्मान है, जिनकी मुस्कान हमारी यात्रा को आसान और सुखद बना देती है. जबकि किसी और ने लिखा – “ये काम बहुत कठिन है, आपकी सेवा के लिए धन्यवाद.”