नौकरी गई, सपना बिखरा…फिर भी भारतीय लड़की बोली-'आई लव यू अमेरिका', वीडियो वायरल

अमेरिकन ड्रीम… एक ऐसा ख्वाब जिसे पाने के लिए ज्यादातर भारतीय युवा अपनी पूरी मेहनत और जिंदगी लगा देते हैं. लेकिन जब यह सपना अचानक टूट जाए, तो दिल का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ अनन्या जोशी के साथ, जिनका अमेरिकन ड्रीम अभी परवान चढ़ना ही शुरू हुआ था. अब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अनन्या जोशी ने 29 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अमेरिका छोड़ने से पहले रोती हुई नजर आईं. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा—यह इस सफर का सबसे मुश्किल कदम था. भले ही मैंने अपनी हकीकत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस दिन के लिए मैं तैयार नहीं थी. अमेरिका मेरा पहला घर था, जहां मैं एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र एडल्ट बनी. यह हमेशा मेरे लिए खास रहेगा. भले ही सफर छोटा रहा, लेकिन मैं उस जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं, जो अमेरिका ने मुझे दी. आई लव यू अमेरिका.

'आई लव यू अमेरिका' कहते हुए छोड़ा देश

अनन्या 2024 में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी हैं. उन्होंने अमेरिका में F-1 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम के तहत एक बायोटेक स्टार्टअप में काम किया. लेकिन हाल ही में कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी की, जिसमें अनन्या की नौकरी भी चली गई.

'अमेरिका छोड़ दिया, साथ में American Dream भी'

नौकरी की तलाश और हार

नौकरी जाने के बाद अनन्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबी जॉब सर्च जर्नी को शेयर किया. उन्होंने चार महीने पहले लिंक्डइन पर लिखा था—मुझे कंपनी के बड़े पैमाने पर डाउनसाइजिंग के चलते नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. अब मैं अपने अगले अवसर की तलाश कर रही हूं. लेकिन इसमें समय की पाबंदी है क्योंकि मेरे STEM OPT का समय खत्म हो रहा है. मुझे अगले एक महीने में नौकरी चाहिए ताकि मैं अमेरिका में रह सकूं.कड़ी मेहनत और महीनों की कोशिशों के बावजूद अनन्या को मनपसंद नौकरी नहीं मिल सकी. आखिरकार उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा.

सोशल मीडिया पर चर्चा

अनन्या का यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनके संघर्ष से सहानुभूति जताई. कुछ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की तो वहीं कुछ लोगों ने उनके फर्स्ट क्लास फ्लाइट में सफर करने को लेकर आलोचना भी की.

गौरतलब है कि F-1 OPT प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र से जुड़े काम में अस्थायी रूप से 12 महीने तक अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं. अनन्या को उम्मीद थी कि वह वहां रहकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, लेकिन अब उन्हें नए अवसरों की तलाश कहीं और करनी होगी.

