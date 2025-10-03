scorecardresearch
 

Feedback

नौकरी गई, सपना बिखरा…फिर भी भारतीय लड़की बोली-'आई लव यू अमेरिका', वीडियो वायरल

एक भारतीय लड़की का अमेरिकन ड्रीम टूट गया. कड़ी मेहनत के बाद उसे अमेरिका में नौकरी मिली थी, लेकिन एक झटके में सपना भी बिखर गया और नौकरी भी चली गई. इस दर्दनाक पल को उसने अपने वीडियो में शेयर किया, जो अब वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
अनन्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबी जॉब सर्च जर्नी को शेयर किया:(Photo:Insta/ananyastruggles)
अनन्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबी जॉब सर्च जर्नी को शेयर किया:(Photo:Insta/ananyastruggles)

अमेरिकन ड्रीम… एक ऐसा ख्वाब जिसे पाने के लिए ज्यादातर भारतीय युवा अपनी पूरी मेहनत और जिंदगी लगा देते हैं. लेकिन जब यह सपना अचानक टूट जाए, तो दिल का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ अनन्या जोशी के साथ, जिनका अमेरिकन ड्रीम अभी परवान चढ़ना ही शुरू हुआ था. अब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अनन्या जोशी ने 29 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अमेरिका छोड़ने से पहले रोती हुई नजर आईं. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा—यह इस सफर का सबसे मुश्किल कदम था. भले ही मैंने अपनी हकीकत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस दिन के लिए मैं तैयार नहीं थी. अमेरिका मेरा पहला घर था, जहां मैं एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र एडल्ट बनी. यह हमेशा मेरे लिए खास रहेगा. भले ही सफर छोटा रहा, लेकिन मैं उस जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूं, जो अमेरिका ने मुझे दी. आई लव यू अमेरिका.

'आई लव यू अमेरिका' कहते हुए छोड़ा देश

सम्बंधित ख़बरें

Gandhi Maidan Ravan effigy collapse
पटना में दहन से पहले टूटा रावण का सिर, गांधी मैदान में खड़ा था पुतला 
Woman holding rabbit
जब महिला के पेट से निकला था खरगोश... हकीकत सामने आने पर पहुंची जेल!  
Sindoor Khela
विजया दशमी... ऐसे दी गई मां को विदाई, देखें 'सिंदूर खेला' की खूबसूरत तस्वीरें 
River
बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना, जो भारत के इन राज्यों तक आती है 
नर्क के दरवाजे में हमेशा आग की लपटें नजर आती हैं. (Photo: Getty Images)
वो गड्ढा... जिसमें कभी दिखती है आग तो कभी मकड़ियां! क्या ये है नरक का दरवाजा? 

अनन्या 2024 में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी हैं. उन्होंने अमेरिका में F-1 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम के तहत एक बायोटेक स्टार्टअप में काम किया. लेकिन हाल ही में कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी की, जिसमें अनन्या की नौकरी भी चली गई.

Advertisement

'अमेरिका छोड़ दिया, साथ में American Dream भी'

नौकरी की तलाश और हार

नौकरी जाने के बाद अनन्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबी जॉब सर्च जर्नी को शेयर किया. उन्होंने चार महीने पहले लिंक्डइन पर लिखा था—मुझे कंपनी के बड़े पैमाने पर डाउनसाइजिंग के चलते नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. अब मैं अपने अगले अवसर की तलाश कर रही हूं. लेकिन इसमें समय की पाबंदी है क्योंकि मेरे STEM OPT का समय खत्म हो रहा है. मुझे अगले एक महीने में नौकरी चाहिए ताकि मैं अमेरिका में रह सकूं.कड़ी मेहनत और महीनों की कोशिशों के बावजूद अनन्या को मनपसंद नौकरी नहीं मिल सकी. आखिरकार उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा.

सोशल मीडिया पर चर्चा

अनन्या का यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनके संघर्ष से सहानुभूति जताई. कुछ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की तो वहीं कुछ लोगों ने उनके फर्स्ट क्लास फ्लाइट में सफर करने को लेकर आलोचना भी की.

गौरतलब है कि F-1 OPT प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र से जुड़े काम में अस्थायी रूप से 12 महीने तक अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं. अनन्या को उम्मीद थी कि वह वहां रहकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, लेकिन अब उन्हें नए अवसरों की तलाश कहीं और करनी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement