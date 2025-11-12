scorecardresearch
 

ये है दुबई! भारतीय युवक ने की टूटी सड़क की शिकायत, कुछ घंटों में बन गई नई रोड

दुबई को दुनिया की ‘बेस्ट-क्लास फैसिलिटी’ क्यों कहा जाता है, इसका जवाब एक वायरल वीडियो में साफ दिखता है. वीडियो में एक भारतीय युवक ने बताया कि टूटी सड़क की शिकायत दर्ज होते ही कुछ ही घंटों में वहां नई चमचमाती सड़क बना दी गई.

दुबई की फास्ट और परफेक्ट सिस्टम का नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Photo:Insta/theunitexpert)
दुबई की फास्ट और परफेक्ट सिस्टम का नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Photo:Insta/theunitexpert)

दुबई की फास्ट और परफेक्ट सिस्टम पर एक भारतीय युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.रेशभ नागपाल नाम के इस युवक ने ऐसा नजारा दिखाया, जिस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे. सड़क के गड्ढों की शिकायत करने के कुछ ही घंटों में सड़क पूरी तरह नई बना दी गई.

'सिर्फ कुछ घंटे लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं'

रेशभ ने बताया कि उनके एक दोस्त ने सड़क पर पड़े गड्ढों की शिकायत दर्ज कराई थी.जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मरम्मत शुरू कर दी.वीडियो में दिखता है कि कैसे कुछ ही घंटों में गड्ढों वाली सड़क को समतल कर पेंट तक कर दिया गया. रेशभ यह भी बताते हैं कि सड़क की मरम्मत के दौरान लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है. वाहनों की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कई लोग मौके पर खड़े रहकर लगातार कोऑर्डिनेशन करते हैं. रेशभ वीडियो में कहते हैं-आमतौर पर ये काम हफ्तों या महीनों में होता है, लेकिन दुबई में सब कुछ कुछ ही घंटों में हो गया. ये है असली दुबई! 

देखें वायरल वीडियो

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होते ही लोगों ने दुबई की कार्यशैली की जमकर तारीफ की.कई यूजर्स ने भारत से तुलना करते हुए लिखा-भारत में तो ये काम चुनाव से पहले भी नहीं होता.एक यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग दुबई से प्यार करते हैं. दूसरे ने लिखा कि हमें दुबई से सीखना चाहिए, ये है परफेक्शन.

दुबई के सिस्टम की चर्चा हर जगह

वीडियो पर हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.लोगों का कहना है कि दुबई में सिर्फ वादे नहीं, काम और नतीजे दोनों तुरंत मिलते हैं.कई यूजर्स ने इसे 'दुबई की स्पीड' और 'रियल-टाइम गवर्नेंस' का बेहतरीन उदाहरण बताया.

