आसमान बना डांस फ्लोर! भारतीय महिला डीजे ने 8,000 फीट पर किया लाइव सेट, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. भारत की महिला डीजे डीजे ट्रिप्स ने अपने संगीत और एडवेंचर के शौक को मिलाकर कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसे देखने वाले दंग रह गए. वीडियो में डीजे ट्रिप्स पैराग्लाइडिंग करते हुए पूरे डीजे कंसोल के साथ लाइव म्यूजिक बजाती दिखाई देती हैं.

आसमान में गूंजा म्यूजिक

वीडियो में देखा जा सकता है कि डीजे ट्रिप्स 8,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग कर रही हैं. उनके साथ डीजे का पूरा सेटअप मजबूती से बांधा गया है. कानों में हेडफोन लगाए हुए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रैक चलाती हैं और पीछे दिखते पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा इस अनोखे परफॉर्मेंस को और खास बना देता है. उनके साथ उड़ान भर रहे पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर भी इस अनुभव का लुत्फ उठाते नजर आते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीजे ट्रिप्स दुनिया की पहली ऐसी महिला डीजे बन गई हैं, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग करते हुए लाइव डीजे सेट बजाया है.यह रोमांचक अनुभव हिमाचल प्रदेश के बीर में हुआ.

देखें वीडियो

आसान नहीं था ये कारनामा

डीजे ट्रिप्स ने बाद में अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि यह उतना आसान नहीं था जितना वीडियो में दिखता है. उड़ान भरने से पहले उनके उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे और उन्होंने लगभग इस आइडिया को रद्द करने का सोच लिया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उड़ान भरने से करीब 30 मिनट पहले सबकुछ ठीक हो गया. इसके बाद उन्हें जिंदगी का यह अनोखा अनुभव करने का मौका मिल गया.

सोशल मीडिया पर तारीफ और बहस

यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा कि फ्लाइंग डीजे सेट बहुत कूल लग रहा है.एक अन्य ने मजाक में कहा कि अगला वीडियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होना चाहिए.किसी ने कमेंट किया कि इतनी हिम्मत और टैलेंट देखकर गर्व होता है.हालांकि कुछ लोगों ने इसे रिस्की भी बताया और लिखा कि सिर्फ कुछ सेकेंड के वीडियो के लिए जान जोखिम में डालना सही नहीं.

