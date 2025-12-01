रेलवे ट्रैक पर पार्सल फेंकते दिखे इंडिया पोस्ट कर्मचारी, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट के कुछ कर्मचारी ट्रेन के डिब्बे से पार्सल उठाकर सीधे रेलवे ट्रैक पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. एक आदमी ने इंडिया पोस्ट के कुछ कर्मचारियों को ट्रेन के डिब्बे से पार्सल उठाकर सीधे रेलवे ट्रैक पर फेंकते हुए देख लिया. यह देखकर वह हैरान रह गया और तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में वह आदमी हंसते हुए कहता है कि 'इंडिया पोस्ट वाले पार्सल डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सोचा था, वैसा नहीं'. ये लोग तो पार्सल रेलवे ट्रैक पर फेंक रहे हैं. ट्रेन कभी भी इन पर चढ़ सकती है.”



ट्रैक पर पैकेज फेंकते नजर आए लोग

वीडियो में कर्मचारी बिना किसी सावधानी के एक-एक करके पैकेज ट्रैक पर फेंकते दिख रहा है. आदमी आगे कहता है- सोचिए, अगर इनमें से किसी पार्सल में नया iPhone हो? यह कचरा नहीं है, ये वही पार्सल हैं जिन्हें आपके घर वाले प्यार से भेजते हैं. वीडियो के अंत में वह मजाक में चिल्लाता है, “फेंकते रहो, आगे बढ़ते रहो!”, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि पार्सल इतना लापरवाही से संभाले जा रहे हैं. एक आदमी ने इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों को ट्रेन के डिब्बे से पार्सल उठाकर सीधे रेलवे ट्रैक पर फेंकते हुए देख लिया. यह देखकर वह हैरान रह गया और तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

और पढ़ें





इंडिया पोस्ट से कार्रवाई की मांग

वीडियो बनाने वाले यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “वाह इंडिया पोस्ट! हमारे पार्सल की ऐसी ‘देखभाल’?”वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और इंडिया पोस्ट को कार्रवाई करने की बात कहनी पड़ी.

rajapansari_aa नाम के यूजर ने कहा-वाह,@railminindia @indiapost_dopवाह!! हमारे पार्सल के प्रति आपकी देखभाल सराहनीय है. nv958940 नाम के यूजर ने लिखा-यह वीडियो फेसबुक पर इतना शेयर करें कि रेलवे के ऊपर कार्रवाई हो, किसी का सामान हो वह टूट जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी और बार-बार सामान टूट जाता है.



सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

इस पोस्ट पर indiapost_dop ने लिखा- वीडियो में दिखाई गई घटना पर हमें गहरा खेद है. मामले का संज्ञान लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हम सभी मेल के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.pmgprayagraj ने लिखा- विभाग ने डाक बैगों की गलत हैंडलिंग में शामिल बाहरी व्यक्ति को हटा दिया है. सुपरवाइजर के खिलाफ भी लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Advertisement

रेलवे से डाक बैगों की उचित आवाजाही के लिए रैंप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. 4run_mohanan नाम के यूजर ने लिखा- भारतीयों को अनैतिक, गैर-पेशेवर, असभ्य और असंवेदनशील होने पर गर्व है....jsk_travelogue1 नाम के यूजर ने लिखा-काश रेलवे की लग्जरी सर्विस का पहला पता होता, तो मैं भी कश्मीर से अखरोट मंगा लेता@railminindia @indiapost_dopक्या यह सेवा अभी भी उपलब्ध है??

---- समाप्त ----