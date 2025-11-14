scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु में 50 लाख का पैकेज भी गरीबी रेखा के नीचे? IT सेक्टर की सैलरी पर छिड़ी बहस

क्या भारत में बेंगलुरु के आईटी सेक्टर की सैलरी और जमीनी हकीकत पर नई बहस छिड़ गई है? एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यहां 50 लाख सालाना कमाने वाला भी गरीब माना जाता है. जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, लोगों ने इसमें दिलचस्प कमेंट करने शुरू कर दिए.

Advertisement
X
बेंगलुरु के कुछ सेक्टर्स में 40–60 LPA को भी ‘नॉर्मल’ बताया जाता है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
बेंगलुरु के कुछ सेक्टर्स में 40–60 LPA को भी ‘नॉर्मल’ बताया जाता है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

बेंगलुरु की सोशल मीडिया कल्चर में सैलरी अब सिर्फ एक नंबर नहीं रह गई है, बल्कि स्टेटस, लेवल और सर्वाइवल की बहस का हिस्सा बन चुकी है. शहर में तेजी से बढ़ती लिविंग कॉस्ट खासतौर पर रेंट, कैब और फूड प्राइस.लोगों को यह महसूस कराते हैं कि हाई CTC भी कई बार ‘नॉर्मल’ लगता है.

दरअसल, वायरल पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या बेंगलुरु का तेजी से बढ़ता टेक सेक्टर सैलरी की उम्मीदों को हकीकत से बहुत आगे ले गया है.

पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा था कि बेंगलुरु में गरीबी रेखा 50 LPA से शुरू होती है. यह लाइन देखते ही टेक प्रोफेशनल्स, मीम मेकर्स और ‘इकोनॉमिस्ट्स-इन-द-कमेंट्स’ के रिएक्शन की बाढ़ आ गई.

सम्बंधित ख़बरें

China fish farmers feeding chili
चीन में मछलियों को क्यों मिर्च खिला रहे लोग... वजह जान रह जाएंगे हैरान 
senior-lower-berth-problem-tte-viral-video-shows-real-reason-and-fix
कब मिलती है ट्रेन में लोअर बर्थ? TTE ने समझाया किस तरह बुक करें अपनी टिकट 
japanese-woman-marries-ai-companion-klaus-wedding-video-goes-viral
AI से प्यार और फिर शादी! जापानी महिला की अनोखी वेडिंग वीडियो वायरल 
Pakistani millionaire air hostess threat
होटल से निकालकर आग लगा दूंगा... पाक करोड़पति ने एयर होस्टेस को दी थी धमकी 
andrea-ivanova-worlds-biggest-lips-spends-20000-euros-doctors-refuse-uk
लिप फिलर से चाहा था ग्लैमरस लुक, लेकिन होंठ फूले इतने कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए 

देखें पोस्ट


टेक सेक्टर की एक अलग दुनिया

कई कमेंट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि बेंगलुरु की सैलरी डिस्कशन जमीनी हकीकत से बहुत अलग है. देश के बाकी हिस्सों में औसत वार्षिक आय 2-4 लाख के बीच है, जबकि बेंगलुरु के कुछ सेक्टर्स में 40–60 LPA को भी ‘नॉर्मल’ बताया जाता है.

एक यूजर ने लिखा कि यह चर्चा सिर्फ 5% लोगों की है. बाकी 95% तो आज भी 10–20 LPA की रेंज में ही हैं.दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लिंक्डइन पर सब ‘सीनियर’ हैं, ट्विटर पर सब ‘अमीर’, और असल जिंदगी में सब EMI में डूबे हुए हैं.

Advertisement

एक यूजर ने लिखा कि बेंगलुरु जैसे बड़े टेक हब में हाई कंपन्सेशन ग्लोबल वैल्यू जॉब्स की मौजूदगी दिखाता है, लेकिन ये आय वर्ग देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में अभी भी बहुत छोटा है.

एक महिला टेक कर्मचारी ने लिखा,बेंगलुरु में सैलरी 40 LPA हो या 4 LPA—स्ट्रगल तो सबका एक जैसा है: रेंट, ट्रैफिक, और टाइम की बर्बादी. एक यूजर ने लिखा कि 50 LPA कमाओ, लेकिन 1BHK के लिए 40k जमा कर दो-ये है बेंगलुरु रियलिटी.

(नोट: यह खबर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तैयार की गई है. aajtak.in पोस्ट में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता.) .

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement