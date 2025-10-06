scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के अरबपति का काला राज! सीक्रेट रूम में चलता था सेक्स गेम, केस दर्ज

अमेरिका के अरबपति और वॉल स्ट्रीट के पूर्व फाइनेंसर हॉवर्ड रुबिन पर सेक्स ट्रैफिकिंग का सनसनीखेज आरोप लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक सीक्रेट साउंडप्रूफ रूम बनाया था, जहां महिलाओं के साथ जबरन यौन संबंध बनाए जाते थे.

Advertisement
X
हॉवर्ड रुबिन का मामला इन दिनों सुर्खियों में है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
हॉवर्ड रुबिन का मामला इन दिनों सुर्खियों में है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

वॉल स्ट्रीट के रिटायर्ड फाइनेंशियर और पूर्व सोरोस फंड मैनेजर हॉवर्ड रुबिन का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. उन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं. मामला इस समय अदालत में है, और अदालती दस्तावेजों में जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने अमेरिकी मीडिया में हलचल मचा दी है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब एक दशक तक (2009 से 2019) रुबिन और उनकी असिस्टेंट जेनिफर पावर्स ने देशभर से महिलाओं को न्यूयॉर्क बुलाया. वहां उन्हें सेक्स एक्ट्स करने के लिए मजबूर किया गया. कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ मारपीट, बलात्कार और मानसिक प्रताड़ना की गई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हॉवर्ड रुबिन ने मैनहट्टन के एक लग्जरी पेंटहाउस में एक साउंडप्रूफ कमरा बना रखा था, जहां वह महिलाओं को लेकर जाता था.

सम्बंधित ख़बरें

gaza-women-sexual-exploitation-for-food-and-aid-during-war-report
खाने के बदले जिस्म की मांग... गाजा में महिलाओं ऐसे भर रही हैं पेट, हैरान कर देगी हकीकत! 
bareilly-man-balances-samosa-tray-on-head-riding-bike-video-viral
सिर पर समोसे की ट्रे, हाथों में बाइक का हैंडल! बरेली का वीडियो वायरल 
delhi-metro-fight-two-men-trade-slaps-and-kicks-video-viral
रेसलिंग रिंग बनी दिल्ली मेट्रो! दो यात्रियों में जमकर हुई हाथापाई, वीडियो वायरल 
MIT (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की रिसर्च के अनुसार, 1,000 अमेरिकी महिलाओं में से 3% ने बताया कि वे पहले से ही अपने चैटबॉट को रोमांटिक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करती हैं. (Photo: AI Generated)
अमेरिका की हर पांचवीं महिला AI से कर रही प्यार! जानें कारण 
viral-auto-driver-escapes-lic-hoarding-collapse-rain-video
सेकंडों का खेल! गिरते होर्डिंग से बाल-बाल बचा ऑटो ड्राइवर... वीडियो वायरल 

लाल दीवारें, जंजीरें और दर्दनाक साजो-सामान

अदालती दस्तावेज़ों में खुलासा हुआ है कि उस कमरे की दीवारें लाल रंग की थीं. फर्श पर सफेद कालीन बिछी थी. वहां जंजीरों से लैस एक बिस्तर रखा गया था.यही वह जगह थी जहां महिलाओं को बांधा जाता था, पीटा जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थीं.
एक पीड़िता ने बताया कि उसे क्रॉस के आकार के स्टैंड पर बांधकर कोड़े से मारा गया और पूरी रात बेड़ियों में जकड़कर रखा गया.

Advertisement

प्रॉसिक्यूटर्स के मुताबिक, रूबिन का एक साउंडप्रूफ 'सेक्स डंजन' मैनहैटन के उनके पेंटहाउस में था, जहां ये सभी कृत्य किए जाते थे. यह अपार्टमेंट उस घर से कुछ ही दूरी पर था, जहां रूबिन अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते थे.इसी पर महिलाओं को बांधकर और मुंह पर पट्टी लगाकर यातनाएं दी जाती थीं.

कोर्ट में पेशी और गिरफ्तारी

रुबिन ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है. शुक्रवार को उसे न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया, जहां जज ने उसे बिना जमानत हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement