तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रक को मारी ऐसी टक्कर कि उड़ गए परखच्चे, वीडियो देखकर दहल उठे लोग

नीदरलैंड में हुए एक भयानक रेल हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरह एक हाई-स्पीड पैसेंजर ट्रेन ने नाशपाती से लदा ट्रक लेवल क्रॉसिंग पर जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए और चारों तरफ नाशपाती, मलबा और धूल का गुबार फैल गया.

यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ. घटना नीदरलैंड के शांत गांव मीटरेन में ब्रेडेस्ट्राट इलाके की है. सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि ट्रक धीरे-धीरे क्रॉसिंग पर चढ़ता है और अचानक ब्रेक लगाकर पीछे करने लगता है, शायद सड़क पर दूसरे वाहनों से बचने के लिए. लेकिन इसी दौरान क्रॉसिंग के लाल-सफेद बैरियर बंद हो जाते हैं और ट्रक फंस जाता है. कुछ ही सेकंड बाद तेज रफ्तार ट्रेन वहां आकर ट्रक को जोरदार टक्कर मार देती है.

चमत्कारिक रूप से बची जानें

इस भयानक टक्कर में ट्रक में सवार सभी पांच लोग घायल हुए, लेकिन चमत्कारिक रूप से उनकी चोटें मामूली बताई जा रही हैं. अभी यह साफ नहीं है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया या नहीं. वहीं ट्रेन में सवार करीब 200 यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे. सभी यात्रियों को तुरंत निकाला गया और बसों के जरिए डेन बॉश स्टेशन पहुंचाया गया.

देखें वायरल वीडियो

ट्रैक को हुआ भारी नुकसान

ProRail के मुताबिक, हादसे में रेल ट्रैक को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा है. करीब एक किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरी तरह उखाड़कर दोबारा लगाया जाएगा. मरम्मत का काम सप्ताहांत तक जारी रहने की संभावना है. फिलहाल उट्रेख्त से डेन बॉश के बीच ट्रेन सेवाएं ठप हैं. गेल्डरमाल्सन से डेन बॉश के बीच भी कोई ट्रेन नहीं चल रही. यात्रियों को आर्नहेम मार्ग से भेजा जा रहा है, जबकि बीच के हिस्से में बस सेवा शुरू की गई है.



